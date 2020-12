Está en suspenso el regreso de Gordon al campo de juego

Imagen de archivo del jugador Josh Gordon. EFE/EPA/JOHN CETRINO/Archivo

Seattle (EE.UU.), 22 dic (EFE).- El regreso de Josh Gordon al campo de juego no es seguro debido a la determinación de la NFL de que el receptor abierto de los Seahawks de Seattle no ha cumplido con todos los términos de su reinstalación condicional, de acuerdo con una fuente.

La liga no dio a conocer cuáles términos no cumplió Gordon.

Pero la fuente indicó que Gordon y los Seahawks fueron notificados del problema el martes, un día antes de que el receptor comenzara a practicar.

Los Seahawks agregaron a Gordon a su lista de 53 hombres el lunes.

El entrenador en jefe, Pete Carroll, dijo que Gordon tenía la oportunidad de jugar el domingo contra los Rams de Los Ángeles.

Esta fue la primera semana en la que Gordon fue elegible para practicar y jugar en partidos, siempre que cumpliera con los términos de su reinstalación condicional el 3 de diciembre.

A Gordon se le ha permitido participar en reuniones, entrenamientos individuales y fuerza y acondicionamiento desde entonces.

Gordon fue colocado nuevamente en la lista de exentos del comisionado el martes, un día después de que fuera retirado.

A Gordon se le permitió regresar a la sede de los Seahawks el 9 de diciembre después de completar sus pruebas de COVID-19.

Gordon fue suspendido indefinidamente en diciembre pasado por violar las políticas de la liga sobre sustancias que mejoran el rendimiento y sustancias de abuso.

Esta fue la sexta suspensión de Gordon desde la temporada 2013 y la quinta por alguna forma de abuso de sustancias.