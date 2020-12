España.-Marlaska no comenta indultos a presos del 1-O: "Me gustan informes técnicos-jurídicos, los de Fiscalía también"

11/12/2020 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del proyecto de nuevo centro penitenciario de Zubieta, en Donosti, Gipuzkoa, Euskadi (España), a 11 de diciembre de 2020. POLITICA Javi Colmenero - Europa Press



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado este miércoles comentar la negativa de la Fiscalía del Tribunal Supremo a conceder un indulto a los presos independentistas condenados por el referéndum del 1-O, aunque sí ha dicho que le "gusta" que este tipo de informes sean "técnico-jurídicos".



En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha recordado que es juez en servicios especiales para, a continuación, evitar comentar el rechazo de la Fiscalía a conceder un indulto generalizado a los presos condenados por el 1-O.



"No ha llegado el momento procesal oportuno para pronunciarme", ha dicho, remitiéndose al debate que se abra cuando esté "encima de la mesa del Consejo de Ministros". "A mí los informes dentro del ámbito del poder judicial me gusta que sean técnico-jurídicos, los de la Fiscalía también", ha dicho al ser cuestionado específicamente por el Ministerio Público y tras subrayar que está encuadrado "de forma extraña" en el mismo título constitucional del poder judicial.



EL REY ESTARÁ A LA ALTURA



Grande-Marlaska ha defendido que Felipe VI ha mostrado en los seis años y medios al frente de la Jefatura del Estado un "compromiso con el pacto constitucional, el estado de derecho y los valores democráticos de forma manifiesta".



"No hay ninguna duda", ha dicho sobre el compromiso del Rey al ser preguntado sobre si cree que se referirá en su discurso de Navidad a los problemas judiciales de su padre, Juan Carlos I. "El discurso de mañana es el discurso principal del jefe del Estado", ha dicho, "será un discurso a la altura de la Jefatura del Estado". "Hasta aquí puedo leer, creo que así va a ser", ha terciado.



El ministro también ha recordado que los debates en el Consejo de Ministros son "reservados" al hablar de los "caracteres complementarios" dentro del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, restando importancia a las discrepancias internas porque el resultado es "más positivo de lo que cabría imaginar" al principio de la legislatura.



En este sentido, se ha remitido a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y a leyes como la de educación que, según su opinión, "ayudan a que no haya erosión social y se mantenga la cohesión social". Las "pequeñas disensiones", ha enfatizado, luego "convergen" porque "de las diferencias de matiz surgen las mejores consecuencias".