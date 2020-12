El viceministro ruso dice que las relaciones con EEUU van "de mal en peor"

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov. EFE/Anush Janbabian/Archivo

Moscú, 23 dic (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov afirmó que las relaciones entre Moscú y Washington van "de mal en peor" y sin visos de cambio de esta tendencia, en una entrevista publicada este miércoles por la agencia Interfax.

"Vamos de mal a peor. Esta ha sido la tónica del último cuatrienio, y de momento no hay una sensación de que esta tendencia se haya agotado", dijo Riabkov al evaluar el estado de las relaciones ruso-estadounidenses.

Agregó que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado un "pesado legado" a su sucesor, Joe Biden.

Riabkov se mostró escéptico sobre un posible mejora de las relaciones con EUUU tras la llegada de Biden a la Casa Blanca.

"No esperamos nada bueno. Sería raro esperar algo bueno de gente que -muchos de ellos- ha hecho su carrera a base de rusofobia y de enlodar a mi país", dijo el viceministro ruso sobre el cambio de gobierno en Washington.

En su opinión, Rusia debe pasar a una política de "contención total de EEUU en todos los ámbitos" y de "diálogo selectivo", es decir, solo en los asuntos en los que Moscú está interesado.

"Y cuando pasemos a esa senda creo que habrá cierta base para la normalización de las relaciones con Washington", aseveró Riabkov.

Sobre las sanciones adoptadas esta semana por el Gobierno Estados Unidos contra 45 entidades dijo que se trata de "un intento de la Administración saliente de dar un fuerte portazo y de atender la necesidad interna de aquellos que están interesados en seguir tensando las relaciones con Rusia".

"No haremos ningún tipo de concesiones unilaterales. Esto es algo que está absolutamente excluido. A fin de cuentas son los estadounidenses los que deben elegir cuándo, cómo y qué hacer con nuestra relaciones bilaterales", subrayó el viceministro.