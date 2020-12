El show debe continuar: actores del West End realizan video musical para apoyar a sus colegas

LONDRES, 22 dic (Reuters) - Actores del West End de Londres hicieron un video musical festivo para apoyar a las personas del teatro afectadas por las restricciones del coronavirus.

"Christmas Again (The Show Must Go On!)" celebra la temporada festiva, después de un año desafiante para quienes están en el escenario y detrás de escena.

Treinta cantantes grabaron sus partes por separado en el estudio, o de forma remota desde sus casas, lo que les dio tiempo para recaudar dinero para el Fondo de Apoyo al Teatro.

Los teatros de Londres están cerrados en este momento mientras la capital enfrenta una nueva variante de coronavirus, de más fácil transmisión.

El director Joe McNeice, quien fue coautor de la canción lanzada a fines de noviembre, dijo que esperaba explorar más formas innovadoras de hacer teatro el año próximo.

Las actuaciones al aire libre podrían ser "un verdadero salvavidas para todos nosotros", dijo. "El teatro puede existir en un campo con un grupo de 20 personas reunidas alrededor de un pequeño escenario viendo a la gente contar historias", agregó.

