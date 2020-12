El Real Madrid mete la quinta

EFE/JuanJo Martin

Madrid, 23 dic (EFE).- LaLiga Santander enfoca el final del fatídico 2020 con el Real Madrid como único capaz de resistir el ritmo del Atlético de Madrid o al menos de no ceder más espacio al conjunto de Diego Pablo Simeone. Lo confirmó con su quinta victoria consecutiva.

Sacó adelante el penúltimo partido del año ante el Granada, un equipo muy bien armado por Diego Martínez, competitivo al máximo, y eso le permite continuar empatado a puntos con el Atlético, aunque con dos partidos más jugados. Ya a seis puntos transitan Real Sociedad -único con dieciséis encuentros disputados-y Villarreal y a ocho el Barcelona.

Había notable respeto en el Real Madrid con la visita del 'euroGranada', que llegaba al Alfredo di Stéfano en plena progresión tras encadenar dos victorias seguidas. El conjunto nazarí es, salvo excepciones, compacto y difícil de desbrozar para el rival. Además es ambicioso y peligroso en ataque. Lo demostró en Valdebebas desde el pitido inicial. De hecho, a los 25 segundos, tras un error del francés Raphael Varane, Antonio Puertas disfrutó de una ocasión clamorosa, pero remató fuera.

El entramado dispuesto por Diego Martínez le funcionó casi como un reloj al Granada ante un Real Madrid que echó de menos al croata Luka Modric, baja por un problema muscular. Para su fortuna, un par de arranques de Dani Carvajal empezaron a resquebrajar el dispositivo nazarí y la 'reaparición' de una versión mejorada Marco Asensio, que había reemplazado en la primera mitad al joven Rodrygo Goes, desatrancó el encuentro.

Casemiro, una vez más de cabeza, aprovechó un magnífico centro desde la izquierda de Asensio y desequilibró el partido poco antes de la hora de partido. Pero ni aún así respiró el Real Madrid. El Granada le puso a prueba. Le faltó acierto, y como en anteriores compromisos en la prolongación puso la puntilla madridista el francés Karim Benzema.

El Getafe frenó la marcha del Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, que se presentó en el Alfonso Pérez con el aval de cuatro victorias consecutivas. El 1-1 supone, no obstante, en palabras del técnico argentino, un buen punto.

El uruguayo Damián Suárez fue el protagonista del choque. Lo abrió a los siete minutos con un túnel a Denis Suárez y un espectacular disparo que fue a la escuadra de la meta viguesa y diez después con un penalti sobre su compatriota Lucas Olaza que no desaprovechó Iago Aspas. El gallego empata con Gerard Moreno en el liderato de la clasificación de artilleros, con ocho tantos.

No pudo el conjunto de José Bordalás completar la remontada ni el de Coudet asestar un nuevo golpe. Las tablas dejan al Getafe a tres puntos del descenso y al Celta a esa misma distancia de Europa.

Una magnífica acción dentro del área del joven mexicano Diego Láinez, con precisa asistencia a Diego Rodríguez permitió al argentino derribar en el segundo tiempo el muro del Cádiz en el Benito Villamarín (1-0).

Todo un bálsamo para el club y para el equipo que adiestra el chileno Manuel Pellegrini, que no acaba de encontrar el rumbo adecuado y que no ganaba en casa desde el 1 de noviembre, cuando se impuso al Elche. La victoria le instala en el noveno puesto, por delante incluso de su rival.

La combinación entre el azteca y el argentino acabó con la resistencia de un Cádiz que es uno de los mejores visitantes de LaLiga. De hecho, ha ganado a domicilio a ilustres como Athletic y Real Madrid. No obstante, tras ser la revelación del inicio de campaña está en fase descendente. Enlazó su tercera derrota seguida sin anotar. No lo hace desde que se impuso al Barcelona en el Ramón de Carranza (2-1).

Salvi Sánchez tuvo en la primera mitad la mejor ocasión para poner el partido a su favor, pero se encontró con el larguero. El hondureño Anthony 'Choco' Lozano la tuvo para empatar, pero se lo impidió Joel Robles. La maldición sigue vigente. El Cádiz nunca ha ganado en liga en el Villamarín.

El Alavés puso fin su serie de tres partidos sin ganar y prolongó a cuatro la del Eibar, que perdonó en el duelo vasco disputado en Mendizorroza y consintió la remontada de su rival.

Un gol olímpico de Pedro León a los cuatro minutos fue el momento estelar de la magnífica puesta en escena del cuadro de José Luis Mendilíbar. Kike García, que en el anterior encuentro logró un espectacular tanto ante el Real Madrid, tuvo en sus botas el 0-2, pero, solo ante Fernando Pacheco, no pudo colocar el balón dentro de la portería.

La superioridad del Eibar era absoluta, pero le faltó la pegada y el acierto que tuvieron los hombres de Pablo Machín. Un córner a favor del conjunto guipuzcoano acabó en gol a la contra de Edgar Mendez (m.41) y en la prolongación del primer tiempo el brasileño Deyverson (m.47) completó la reacción del cuadro vitoriano.

La igualdad que hay en la clasificación permite al Alavés pasar al decimotercer puesto igualado con el Getafe y le entrega la decimoséptima al Eibar, al que le queda un punto de margen respecto a la zona roja.

José Antonio Pascual