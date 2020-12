EEUU.- Trump cumple su amenaza y veta el proyecto de ley del presupuesto de Defensa de EEUU

26/11/2020 El presidente de EEUU, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL ERIN SCHAFF / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vetado finalmente el proyecto de ley que establece el presupuesto de Defensa anual, que había sido previamente aprobado por el Congreso de la nación norteamericana.



"Mi Administración reconoce la importancia de la ley para nuestra seguridad nacional", ha comenzado Trump su mensaje enviado al Congreso, en el que notifica a ambas cámaras su veto.



"Desafortunadamente, la ley fracasa en incluir medidas críticas para la seguridad nacional, incluye provisiones que no respetan a nuestros veteranos y a nuestra historia militar y contradice los esfuerzos de mi Administración para poner a Estados Unidos primero respecto a nuestras acciones de seguridad nacional y política exterior", ha agregado en el texto, recogido por 'The Hill'. Además, ha considerado que el proyecto de ley es un "regalo" para Rusia y China.



La ley, denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) y dotada con 740.000 millones de dólares (cerca de 611.000 millones de euros) fue aprobado por ambas cámaras con más de la mayoría de dos tercios que se necesitarían para anular un posible veto de Trump. Sin embargo, no se descarta que pueda haber una reorganización de los legisladores republicanos, que podrían ponerse del lado del presidente.



El mandatario se opone a la legislación por dos puntos. El primero es un desacuerdo de larga data y se concentra en un epígrafe, incluido en la versión final del proyecto de ley, que requeriría que las bases e instalaciones militares confederadas se renombren en un plazo de tres años.



Además, lo ha criticado porque no incluye una derogación de una sección, la 230, que brinda un escudo legal a las empresas de tecnología, reciente objetivo del mandatario. El proyecto de ley también rechaza la intención de Trump de retirar tropas estadounidenses de Alemania y Afganistán.