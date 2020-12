Economía.- Grupo Restalia eleva un 20% su internacionalización, que se centra en Europa y Latinoamérica

17/12/2020 El director de desarrollo Internacional de Grupo Restalia, Enrique Lasso de la Vega ECONOMIA GRUPO RESTALIA



En 2021 impulsará la internacionalización de la marca de hamburguesas TGB



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Grupo Restalia, propietario de marcas como 100 Montaditos, Cervecería La Sureña, Pepe Taco y The Good Burger, entre otras, ha impulsado un 20% su expansión internacional en 2020, centrando su expansión en Europa y Latinoamérica, según ha informado la compañía.



En concreto, el grupo señala que la pandemia ha sido un "auténtico reto" para la firma, cuyos planes de desarrollo internacional para 2021 "llenan de optimismo" a un sector tocado por el coronavirus.



De esta forma, la compañía ha indicado que los resultados de 2020, "lejos de ser catastróficos, son muy positivos", por lo que da por superada la crisis derivada del coronavirus. Así, la firma está presente en 13 países y ha sumado aperturas a su expansión y proyecta nuevas para 2021.



"Este año tan atípico marcado por la pandemia hemos abierto locales en México DF, Oporto y Lisboa, en Burdeos, en Roma, y hemos reabierto un local emblemático en Miami", ha explicado el director de desarrollo Internacional de la compañía, Enrique Lasso de la Vega.



Desde la llegada de Enrique Lasso de la Vega a Restalia en 2019, como director de desarrollo Internacional, la expansión de la compañía se ha incrementado, incluso con la llegada del coronavirus.



De esta forma, Lasso de la Vega ha sido el responsable del asentamiento de Restalia en Europa en tan solo dos años en Europa y Latinoamérica. "Con un mercado portugués más que consolidado con 30 locales de 100 Montaditos y TGB, nuestro objetivo en 2021 es llevar las nuevas marcas al país vecino, como Pepe Taco y Panther Juice & Sandwich Company", ha indicado.



El director de desarrollo internacional también plantea un asentamiento estratégico en el mercado francés en 2021, tras él éxito de 100 Montaditos en París, Lyon y Burdeos, mientras que en Italia, tras aterrizar en 2018 con TGB, la compañía cuenta con un proyecto de desarrollo de la marca de hamburguesas con tres próximas aperturas y la consolidación de su enseña más icónica, 100 Montaditos, tras la apertura de un local en Roma y la consolidación de otras aperturas de la marca en el país.



Actualmente, Grupo Restalia tiene presencia en Latam en 8 países, en concreto México, Guatemala, Chile, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Honduras y Panamá. "La incidencia del virus en Latinoamérica ha hecho que las enseñas de Restalia tarden más en reabrir, pero por suerte se trata de países donde la gastronomía española de 100 Montaditos está muy consolidada", ha indicado.



"Nuestro principal reto es llevar a esos países TGB. The Good Burger nació en 2013 y ya es la tercera franquicia en España en número de establecimientos, hemos revolucionado el concepto de 'fast food' en nuestro país, y ahora queremos exportar este modelo de éxito a Latinoamérica", ha avanzado.



REAPERTURA EMBLEMÁTICA EN EE.UU.



Lasso de la Vega también ha devuelto la plaza norteamericana a la compañía con la reciente reapertura de 100 Montaditos situado en el barrio de Midtown (Miami), que fue la primera ubicación fuera de España en la historia de la enseña, hace ya diez años.



Para la compañía se trata de una reapertura muy emblemática, ya que supuso el primer paso de su internacionalización. Actualmente la marca tiene cinco ubicaciones más en Florida y cuenta con un plan de expansión muy ambicioso para el primer semestre de 2021.



Si la enseña 100 Montaditos fue la primera en saltar al mercado internacional tras cosechar éxitos a los 13 países en los que está presente, en 2021 TGB será la marca elegida para consolidarse en el extranjero.



Aunque la enseña ya está muy presente en países como Portugal, la marca de hamburguesas verá crecer su expansión en otros países tanto de Europa como de Latinoamérica.



Lasso de la Vega también ha desempeñado un papel decisivo en la gestión de la compañía durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.



En 2020, gracias a su gestión de la pandemia con medidas únicas "hemos conseguido superar la crisis provocada por el Covid-19, gracias a nuestra fortaleza como compañía", ha explicado Lasso de la Vega.



"Nuestro grupo lleva años siendo un motor generador de empleo, gracias al esfuerzo de nuestros franquiciados que luchan día a día por sus negocios, y gracias a un consumidor que sigue siendo fiel a nuestro producto y nuestras promociones, día tras día", ha subrayado.



Lasso de la Vega ha incidido en que la "clave de que el desarrollo internacional no haya parado con la pandemia es el modelo acíclico de Restalia, junto con unas medidas de apoyo a los franquiciados dentro y fuera de España".



COMPAÑÍA ACÍCLICA



Grupo Restalia lanzó en 2008, y justo cuando la crisis económica se estaba iniciando, la promoción más disruptiva del sector con una oferta de monoprecio, la Euromanía de 100 Montaditos. Con esta campaña la compañía consiguió hacer un cambio radical en la historia promocional de España, que favoreció su crecimiento a doble dígito durante los cuatro años siguientes.



En 2010, en plena crisis económica, Restalia lanzó Cervecería La Sureña, que resultó ser uno de los conceptos "más imitados en la historia" de la restauración. Y en 2013, irrumpió en el mercado de las hamburguesas haciendo frente a las grandes cadenas americanas y convirtiéndose en la tercera cadena de hamburgueserías en España por número de locales.



En 2019, cuando distintas fuentes y expertos vaticinaban una nueva crisis económica, Restalia lanzó la neorestauración y tres marcas nuevas, creciendo a dos dígitos.