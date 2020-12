Damián Suárez, protagonista de ida y vuelta

EFE/ Mariscal

Getafe (Madrid), 23 dic (EFE).- Siempre que está disponible juega. Lo hizo esta última jornada contra el Celta de Vigo en un partido en el que fue protagonista de ida y vuelta con un gol, un penalti cometido que significó el empate de su rival y una cartulina amarilla que le impedirá jugar el derbi contra el Atlético de Madrid.

La confianza que José Bordalás tiene en Damián Suarez es total y, de hecho, el técnico alicantino ve al lateral uruguayo como uno de sus más fieles escuderos desde su llegada al banquillo azulón en octubre de 2016.

Aquella temporada, la 2016-2017, en la que el Getafe logró el ascenso a Primera, se forjó un lazo entre Damián y Bordalás que hasta el momento sigue más unido que nunca. Es más, de esa campaña, solo dos integrantes del conjunto azulón siguen en la plantilla, el uruguayo y el centrocampista Francisco Portillo.

En Segunda, Damián Suárez fue indiscutible y su competencia, Francisco Molinero, diestro, fue reconvertido al lateral izquierdo para disponer de minutos, algo que no consiguió la siguiente temporada, ya en Primera.

La 2018-2019, la mejor del Getafe en toda su historia en la máxima categoría, Damián Suárez fue el único lateral derecho puro del equipo. Solo se perdió dos partidos, ambos por sanción, y en ambos Bordalás buscó otra fórmula para sustituirle cuando no estuvo disponible retrasando la posición del francés Foulquier o reconvirtiendo a otro zaguero.

La pasada campaña tampoco tuvo recambio. El fichaje de Allan Nyom pareció amenazar su titularidad, pero Damián volvió a jugar siempre que estuvo disponible y el franco-camerunés tuvo que actuar de extremo o lateral izquierdo para tener continuidad.

A sus 32 años, en su sexta campaña en el Getafe, Damián está viviendo un momento dulce. En su equipo es importante y su sueño de vestir la camiseta de la selección uruguaya parece estar cada vez más cerca, ya que Oscar Tábarez lo llamó en las dos últimas convocatorias, aunque no jugó ninguno de los cuatro partidos en los que estuvo en el banquillo contra Ecuador, Chile, Colombia y Brasil

Frente al Celta de Vigo, Damián Suárez fue el principal protagonista. A los seis minutos recogió un balón en la frontal, se marchó de Denis Suárez con un caño y lanzó un derechazo a la escuadra derecha de la portería de Rubén Blanco.

Nueve minutos después cometió una falta dentro del área sobre su compatriota Lucas Olaza y Iago Aspas empató un marcador que sería definitivo.

El partido lo redondeó con una cartulina amarilla en los instantes finales que, al cumplir ciclo, le impedirá jugar por sanción contra el Atlético de Madrid la próxima jornada.

"La sensación es agridulce porque hicimos un buen trabajo, era importante ganar y no fue posible. Me voy triste por hacer ese penalti y por el punto", dijo Damián, al término del partido.

De esta forma Damián Suárez cierra un año 2020 marcado por la pandemia global del coronavirus. Su sanción le impedirá jugar en el Wanda y su siguiente partido será el 2 de enero contra el Valladolid.

David Ramiro