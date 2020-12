Coudet: "El punto es bueno"

El entrenador del Celta, el argentino Eduardo Coudet, durante el partido ante el Getafe disputado este miércoles en el Coliseum Alfonso Pérez. EFE/Mariscal

Getafe (Madrid), 23 dic (EFE).- El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, declaró este miércoles que el punto sumado contra el Getafe es "bueno" porque les permite encadenar cinco partidos consecutivos sin perder.

Damián Suárez adelantó al Getafe a los seis minutos y poco después el uruguayo cometió un penalti sobre Lucas Olaza que transformó desde los once metros Iago Aspas.

"Fue un partido durísimo. Pateamos poco a la portería rival pero también nos patearon poco. Seguramente no ha sido el mejor partido para ver, pero el Getafe es un rival muy duro", dijo Coudet, en conferencia de prensa.

"El Getafe es un rival que propone un juego de segundo balón donde es difícil generar y ante el que no se puede bajar la disputa porque la intensidad la lleva siempre", confesó el técnico argentino, que dije irse del Coliseum con "la percepción de que es un buen punto".

"El punto es bueno y ahora no creo que entremos en relajación. Cuando tienes una racha positiva si luego tienes una negativa te puedes meter en problemas. Queremos salir del problema y veo al equipo con ganas y hambre de ganar. Eso no asegura resultados pero no nos vamos a relajar", concluyó.