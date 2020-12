Coronavirus.- Viaja hacia Moscú el vuelo que retornará con las primeras vacunas contra la COVID-19 a Argentina

16/09/2020 Una investigadora trabajando en el laboratorio de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V POLITICA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA FIDR



El primer lote de vacunas contra el coronavirus se espera que llegue en los próximos días a Argentina, después de que el vuelo que las transportara haya despegado este martes desde el país latinoamericano hacia Moscú, después de haber sufrido un retraso de un día en la fecha de partida.



Está previsto que la aeronave regrese cargada con las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V al aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires el 24 de diciembre por la mañana, después de una travesía de 39 horas.



Si se hubiera seguido el cronograma inicial, la llegada de las primeras 300.000 dosis estaba prevista para este 23 de diciembre, no obstante, el Gobierno informó el lunes de que no se produciría debido a trámites administrativos.



Según fuentes de la Administración, "Rusia no lo autorizó porque había que sacar un permiso especial para aterrizar en ese país de noche", tal y como recoge 'La Nación'.



Hasta el momento, esta candidata a vacuna es la única con la que Argentina cuenta, ya que las conversaciones con la farmacéutica Pfizer se complicaran debido a las "condiciones inaceptables" que les exigió a las autoridades, según explicó el ministro de Salud, Ginés González García.



El Ministerio de Salud argentino ha informado este martes de que ha registrado 8.141 nuevos positivos, con los que el país ya sitúa su cifra de casos acumulados en 1.555.279.



De estos, 42.254 corresponden a pacientes que han fallecido a causa de la enfermedad, después de haber registrado 257 en las últimas 24 horas.



Por otro lado, 1.379.726 son pacientes recuperados y 133.299 son casos confirmados activos a día de hoy.



Un total de 3.399 camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas en Argentina, que registra un 54,1 por ciento de ocupación a nivel nacional y un 58,6 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.