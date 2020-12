Coronavirus.- Las autoridades de Nueva Gales del Sur amplían restricciones por Navidad ante el repunte de casos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La primera ministra del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, ha anunciado este miércoles nuevas restricciones en las playas del norte de Sydney para Navidad, después de que el número de positivos haya aumentado a 97, tras detectar ocho nuevos casos en las últimas 24 horas.



A los 250.000 residentes del área de las playas del norte no se les permitirá salir, pero sí se les dejará tener cinco o diez invitados en sus casas durante la Navidad, dependiendo de si viven en las comunidades más afectadas, según ha informado la cadena de televisión local ABC News.



Estos residentes llevan confinados desde el sábado por la noche, y solo pueden salir por una de las cuatro razones aprobadas, que son compras, ejercicio, motivos médicos o compasivos o trabajo esencial.



El límite de personas que se pueden reunir ha cambiado en el resto de zonas que no se han visto tan afectadas, y los niños menores de 12 años no se cuentan entre el límite de 10 adultos.



A pesar de las investigaciones, las autoridades todavía no han conseguido determinar el foco de contagio que ha hecho que se expanda el virus después de meses sin registrar casos y que ha provocado que la mayoría de los otros estados australianos hayan cerrado las fronteras a los cinco millones de residentes de Sydney.



Debido a que los casos están concentrados en determinadas aéreas, el Gobierno local ha dividido el estado en cuatro zonas diferentes, cada una con su propio conjunto de restricciones y exenciones.



Hasta el momento, Australia ha sido uno de los países del mundo que menos casos ha registrado, y solo 28.237 personas se han contagiado desde el inicio de la pandemia, de las cuales 908 han perdido la vida.