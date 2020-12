Clientes ven menos necesario recaudar dinero tras pandemia: Citi

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. envió a cientos de banqueros en una carrera virtual de dos semanas para averiguar cómo imaginan los clientes a las empresas estadounidenses cuando termine la pandemia de covid-19. La opinión general: menos necesidad de recaudar dinero y un mayor enfoque en encontrar socios para fusionarse.

“Es abrumador. Tres cuartas partes, o la mayoría de los clientes, no creían que tendrían que recaudar mucho más dinero”, dijo en una entrevista Jason Rekate, jefe global de banca corporativa de Citigroup. En cambio, muchos están enfocándose en las oportunidades de fusión.

Ese sería un gran cambio después de que las empresas recaudaron un récord de US$3,4 billones a través de ventas de bonos corporativos en 2020, según datos compilados por Bloomberg. Citigroup ocupó el tercer lugar entre los suscriptores de deuda corporativa.

Los 3.000 banqueros de Rekate pasaron gran parte del año ayudando a los clientes a apuntalar sus balances luego de que muchos utilizaran las líneas de crédito rotativas en los primeros días de la pandemia. Desde entonces, han optado por recurrir a los mercados de capitales para aprovechar las tasas de interés históricamente bajas.

Algunos de esos fondos podrían estar destinados a financiar fusiones y adquisiciones el próximo año, según los resultados de la encuesta del banco. Si bien el volumen de grandes fusiones y adquisiciones ha disminuido respecto al año pasado, los anuncios han aumentado. Citigroup ocupa el sexto lugar entre los asesores de fusión este año, según los datos.. Citigroup ocupa el número 6 entre los asesores de fusión este año, según los datos.

“No todas las industrias, no todas las empresas”, dijo Rekate. “Pero hay mucho efectivo, hay cierta ambición acumulada e interés en encontrar oportunidades. Ahí es donde creo que la actividad se centrará más el próximo año”.

500 clientes

En conversaciones con más de 500 de los mayores clientes de Citigroup, más de la mitad dijo que la pandemia cambió de manera fundamental su negocio de alguna forma, especialmente en lo que respecta a la tecnología. Empresas en industrias que abarcan desde las ventas minoristas y la atención médica hasta los automóviles pronostican que las ganancias continuarán en robótica, automatización, vehículos eléctricos y sistemas de esterilización a medida que las nuevas vacunas ayudan a contener la pandemia.

Rekate señaló que el trabajo remoto durante la pandemia también ha aumentado la eficiencia de sus banqueros. El número de llamadas ha aumentado este año, particularmente porque muchos ejecutivos corporativos se sienten aislados debido a la cancelación de conferencias y la suspensión de viajes en muchas regiones.

“Este ha sido el año en que es más fácil hablar con los clientes”, dijo. “Hemos evidenciado que las personas han duplicado el número de llamadas en comparación con el año pasado”.

