Canadá amplía la suspensión de vuelos con el Reino Unido hasta el 6 de enero

En la imagen, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. EFE/STR/Archivo

Toronto (Canadá), 23 dic (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció este miércoles que Canadá ampliará hasta el 6 de enero de 2021 la suspensión de vuelos con el Reino Unido que se inició el lunes tras la aparición de una nueva variante del virus de la covid-19 en el país europeo.

"Extenderemos esta suspensión temporal de los vuelos de pasajeros durante otras dos semanas para poder prevenir la difusión en Canadá de esta nueva variante de covid-19", declaró Trudeau durante una rueda de prensa celebrada hoy en Ottawa.

El domingo, Canadá anunció que suspendería durante 72 horas a partir del lunes los vuelos con el Reino Unido, después de que varios países europeos adoptaron la misma medida tras la detección de una nueva variante del virus que parece transmitirse con más facilidad.

La nueva variedad ha provocado el confinamiento en el Reino Unido de más de 20 millones de personas.

Las autoridades sanitarias canadienses no han descartado que la nueva variante ya se encuentre presente en Canadá pero el martes, la directora médica del país, la doctora Theresa Tam, explicó durante una rueda de prensa que en las 25.000 pruebas analizadas de muestras del virus no se había detectado la mutación.

La extensión de la suspensión de los vuelos con el Reino Unido se produce poco después de que Doug Ford, el primer ministro de la provincia de Ontario, la mayor de Canadá y la segunda más afectada por la pandemia en el país, criticara los controles fronterizos del país.

El martes, Ford declaró que las autoridades federales canadienses no estaban haciendo lo suficiente para impedir que los extranjeros que llegan a Canadá diseminen la enfermedad a pesar de que las autoridades médicas han señalado que una ínfima fracción de quienes llegan al país son responsables de casos infecciosos en Ontario.

Sin embargo, según Ford, la falta de pruebas de la covid-19 en el aeropuerto de Toronto a las personas que llegan de vuelos internacionales está causando que los números de infecciones en Ontario estén aumentando.

"No se hace lo suficiente para protegernos de las amenazas que vienen del exterior, que llegan a nuestras fronteras cada día", señaló Ford.

En las últimas 24 horas, Ontario registró más de 2.400 nuevos casos de covid-19, el segundo día con más infecciones desde que se inició la pandemia a principios de año.