Blanc debuta como entrenador de Al Rayyan con derrota ante Al Sadd de Xavi

El exseleccionador de Francia Laurent Blanc debutó este miércoles como entrenador del Al Rayyan de Catar y lo hizo con una derrota ante el Al Sadd, un equipo cuyo técnico es el exfutbolista español Xavi Hernández.

El Al Sadd, líder del campeonato catarí y que cuenta en sus filas también con nombres destacados como el también español Santi Cazorla, se impuso 1-0 gracias a un tanto de Baghdad Bounedjah en el minuto 83.

Al término del partido, los entrenadores se saludaron. Ambos vistieron los colores del FC Barcelona, en el caso de Blanc antes de ser campeón mundial con Francia en 1998, y en el de Xavi durante la mayor parte de su carrera, que incluye también un título mundial, el de Sudáfrica-2010 con España.

Blanc, exentrenador del Burdeos y el París Saint-Germain, se mostró sonriente en su regreso a los banquillos, después de su salida en 2016 del club de la capital francesa.

"La aventura deportiva me interesa, las condiciones me interesan, pero lo que me puede interesar más es ver si con mi cuerpo técnico podemos devolver al Al Rayyan a su lugar", había declarado el entrenador de 55 años la pasada semana, cuando sorprendió el anuncio de su nueva etapa en el emirato.

Laurent Blanc firmó por un año y medio con el Al Rayyan, cuyo último título nacional se remonta a 2016.

Tras la derrota de este miércoles, el Al Rayyan sigue sexto en su liga, mientras que el Al Sadd consolida su liderato.

gw/jc/fby/dr/iga