Apollo Casino recibe aprobación de oferta por US$1.900 millones

(Bloomberg) -- Apollo Global Management Inc. recibió la aprobación de los accionistas para su adquisición de Great Canadian Gaming Corp. por US$1.900 millones, sellando un acuerdo que había enfrentado una fuerte oposición hasta que la firma de capital privado aumentó su oferta en 15%.

En una votación realizada durante una reunión extraordinaria, los tenedores de 79% de las acciones se manifestaron a favor de la transacción, dijeron ejecutivos en una transmisión por internet. La decisión eliminó el obstáculo de los dos tercios necesarios para que el acuerdo entrara en vigencia. Se espera que la adquisición se cierre en el segundo trimestre, pero aún necesita la aprobación de las autoridades reguladoras.

La oferta inicial de Apollo de 39 dólares canadienses por acción enfrentó la oposición apenas fue anunciada en noviembre, y no fue hasta que la firma aumentó la oferta a 45 dólares canadienses por acción que los inversionistas CI Global Asset Management, BloombergSen Inc. y Burgundy Asset Management Ltd. acordaron respaldar el acuerdo. Great Canadian opera 26 instalaciones de juegos, entretenimiento y hostelería en Canadá.

BloombergSen es un fondo de cobertura con sede en Toronto y no está afiliado a Bloomberg LP, la matriz de Bloomberg News.

Apollo ha dicho que está comprometido a mantener las operaciones actuales de Great Canadian e incluso espera aumentar sus propiedades. La firma con sede en Nueva York dijo que planea impulsar el crecimiento mediante la expansión de las instalaciones que no son de juego, reforzando los programas de lealtad y marketing y mejorando las operaciones de juego.

Apollo ya ha estado involucrado en la industria del juego, con operaciones como la adquisición de Caesars Entertainment, entonces conocida como Harrah’s, por US$30.700 millones, que se completó en 2008.

Great Canadian ha tenido dificultades este año luego de que la pandemia obligara a suspender las operaciones en varias de sus instalaciones. La compañía registró pérdidas netas por 67,9 millones de dólares canadienses en sus dos trimestres más recientes. Sin embargo, las operaciones de la firma han seguido generando efectivo durante toda la pandemia.

