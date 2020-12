AMP2.-R.Centroafricana.- La coalición rebelde en RCA anuncia alto el fuego y pide a Touadéra que suspenda las elecciones

Macron acuerda con el presidente centroafricano que cazas franceses sobrevuelen el país



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC), que aglutina a seis grupos armados que han lanzado una ofensiva en la última semana en República Centroafricana (RCA), ha anunciado este miércoles un alto el fuego de 72 horas y ha pedido al presidente del país, Faustin-Archange Touadéra, que suspenda las elecciones de este domingo.



En un comunicado, la alianza rebelde, que apoya presuntamente al expresidente François Bozizé aunque no se ha pronunciado públicamente al respecto, ha anunciado un "alto el fuego unilateral de 72 horas que se observará en todo el territorio" y ha invitado al Gobierno a hacer lo mismo.



Además, ha pedido a Touadéra "suspender las elecciones, para las que nunca se han reunido las condiciones para un buen desarrollo" y "convocar sin demora la concertación nacional de las fuerzas vivas de la país".



El CPC ha justificado su decisión bajo el argumento de que la "escalada militar" entre sus combatientes y las Fuerzas de Defensa y Seguridad del país está provocando "un balance creciente de víctimas" y que del lado del Gobierno se están implicando "mercenarios extranjeros a sueldo", en particular mercenarios de la empresa rusa Grupo Wagner y miembros de las fuerzas especiales de Ruanda.



SOLUCIÓN MEDIANTE LA CONCERTACIÓN



Por otra parte, ha expresado su deseo de que "el conflicto en curso se resuelva en torno a la mesa de una amplia concertación nacional inclusiva que reúna a las fuerzas vivas y a todos los protagonistas", entre los que cita a los partidos políticos reconocidos, los grupos armados que forman parten de la CPC, la sociedad civil, los sindicatos y las instituciones religiosas.



El viernes, los líderes de seis grupos armados, tanto antiguos Séleka como 'antibalaka' anunciaron la creación de la Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC), fusionándose "en una sola entidad" bajo un "mando unificado" con el objetivo, según precisaron posteriormente, de hacerse con el "control total del territorio".



El Ejecutivo centroafricano ha acusado a Bozizé, cuya candidatura a las presidenciales del domingo fue rechazada por el Tribunal Constitucional, de estar perpetrando un golpe de Estado. En declaraciones este domingo, el primer ministro, Firmin Ngrebada, acusó al antiguo presidente de "querer desestabilizar el país porque no es candidato". "Bozizé y todos sus cómplices serán procesados por este intento de golpe de Estado", prometió.



Por su parte, Touadéra, que aspira a la reelección en los comicios, se ha negado a aplazarlos, como ha venido reclamando desde hace tiempo la oposición y como ha vuelto a plantear ante el caos en el que se ha visto inmerso el país en los últimos días, con los rebeldes tomando varias localidades y avanzando hacia Bangui, la capital, destino final de su ofensiva.



Precisamente, la Misión de la ONU en el país (MINUSCA) ha anunciado este miércoles que los 'cascos azules' y el Ejército centroafricano (FACA) han conseguido recuperar el control de Bambari, cuarta ciudad del país y que había sido tomada el martes por los rebeldes, según informa la BBC.



LA MINUSCA ASEGURA QUE LA SITUACIÓN ESTÁ BAJO CONTROL



El jefe de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, ha asegurado a la población que "la situación está bajo control y que en la mayoría de las regiones los electores retiran sus carnés para votar el 27 de diciembre". "No hay que ceder al pánico, a la intoxicación y a los rumores que buscan desalentarlos", ha defendido en un mensaje en Twitter.



Por otra parte, la MINUSCA ha indicado que ha procedido a reforzar las medidas ya previstas con motivo de las elecciones para apoyar a las fuerzas centroafricanas. Así, ha precisado en su Twitter que sus efectivos están "en alerta máxima en el oeste y en otras partes del país, y en particular en torno a Bangui".



Hay 'cascos azules' desplegados en Bossemptélé, Bossembélé, Mbaiki y "allí donde se han constatado movimientos de los grupos armados", ha puntualizado, asegurando que con ello se ha conseguido "frenar toda progresión hacia Bangui o el control de ciudades estratégicas". "Se han establecido nuevos puestos militares avanzados en zonas sensibles y se han multiplicado las patrullas en los distintos ejes", ha precisado la MINUSCA.



SOBREVUELO DE AVIONES FRANCESES



Entretanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado tras hablar por teléfono con Touadéra que, a petición de este y de conformidad con la MINUSCA, se va a llevar a cabo "una misión de sobrevuelo del territorio centroafricano por aviones caza". "Esta misión se ha desarrollado hoy mismo y marca la condena de Francia a las tentativas de desestabilización del país", según ha indicado el Elíseo.



Macron también ha trasladado que Francia está "junto a las autoridades centroafricanas y el pueblo centroafricano para contribuir a los esfuerzos de estabilización del país", por lo que condena "los intentos de algunos grupos armados y de ciertos líderes políticos, entre ellos François Bozizé, para obstruir la aplicación del acuerdo de paz y la celebración de elecciones según el calendario previsto".



En otro orden de cosas, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha reconocido preocupación por la creciente violencia en el país, que "presenta un serio riesgo para la seguridad de los civiles y el ejercicio de su derecho a votar" y que ya ha provocado el desplazamiento forzoso de civiles, incluido a países vecinos.



Por ello, la oficina que dirige Michelle Bachelet ha pedido a todas las partes que "pongan fin a la violencia" y ha recordado tanto a grupos armados como a las fuerzas de seguridad su obligación de respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.



"Creemos que los países vecinos, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) tienen un papel central que desempeñar en garantizar una solución pacífica a esta crisis y proteger a la población civil", ha remachado.