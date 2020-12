AMP.- Turquía.- Erdogan critica al TEDH por reclamar la liberación del líder opositor Selahattin Demirtas

El TEDH denuncia haber sido objetivo de un ataque informático tras la publicación del veredicto



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este miércoles al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por su fallo reclamando que "libere inmediatamente" al antiguo copresidente del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Selahattin Demirtas.



Erdogan ha manifestado que el TEDH ha emitido un veredicto "totalmente político" antes de que Demirtas haya utilizado todos los recursos legales ante los tribunales del país euroasiático, según ha recogido el diario turco 'Hurriyet'.



"El TEDH no puede decidir en nombre de nuestros tribunales", ha manifestado, antes de incidir en que el fallo "tiene dos caras". "Esta decisión es puramente política y sabemos los motivos que hay detrás", ha señalado, antes de comparar la decisión sobre Demirtas con la de avalar en 2009 la ilegalización de Herri Batasuna.



"Es hipócrita que un tribunal que ha aceptado que no condenar un acto de terrorismo es apoyar el terrorismo pida liberar al principal responsable de una acción que resultó en la masacre brutal de 39 ciudadanos entre el 6 y el 8 de noviembre de 2014", ha argumentado, en referencia a las protestas en áreas de mayoría kurda contra la inacción de Ankara ante la ofensiva de Estado Islámico contra la ciudad siria de Kobani.



Así, Erdogan ha indicado que "si el TEDH quiere contar con el respeto de Turquía, debe cuestionarse sus inconsistencias", al tiempo que ha descrito a Demirtas como "un terrorista con disfraz de político" y responsabilizarle de "la muerte de decenas de personas inocentes".



"El TEDH debe saber que ahora defiende a un terrorista así. Si no lo sabe, seguiremos diciéndolo", ha puntualizado el presidente turco, quien ha argüido que el excopresidente del HDP "es culpable ante los ojos de la gente".



"Es el asesino de Kobani, es el asesino de 53 jóvenes en Diyarbakir. Fue el que llamó a mis hermanos kurdos a salir a las calles y es responsable de su muerte (por la represión de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad). Seguiremos diciendo esto al TEDH, aunque no lo entienda", ha remachado.



Por su parte, el TEDH ha afirmado en un comunicado que tras la publicación del fallo, su página web "fue objetivo de un ciberataque a gran escala que provocó que fuera inaccesible temporalmente", sin dar más detalles sobre el incidente.



"El tribunal lamenta firmemente este grave incidente. Los servicios competentes están realizando ahora todos los esfuerzos posibles para remediar la situación lo antes posible", ha agregado. Por ahora no ha habido reclamación de la responsabilidad de este ataque informático.



EL FALLO DEL TEDH



La Gran Sala del TEDH falló el martes que las autoridades turcas han violado la libertad de expresión, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a una decisión rápida sobre la legalidad de la detención y el derecho a unas elecciones libres en el proceso contra Demirtas, uno de los principales líderes opositores del país.



Así, resaltó que los jueces han determinado, con 15 votos a favor y dos en contra, que "el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la liberación inmediata del demandante", un fallo que ha sido inmediatamente aplaudido desde el HDP.



"El tribunal ha determinado en particular que las interferencias con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del demandante, principalmente la retirada de su inmunidad parlamentaria como resultado de la enmienda constitucional del 20 de mayo de 2016, su detención inicial y continuada antes del juicio y los procedimientos penales contra él por delitos de terrorismo a partir de sus discursos políticos, no se ciñen a la ley según el artículo 10 de la Convención (Europea de Derechos Humanos)", señaló en su comunicado.



Así, destacó que "no hay hechos o información específica que pudiera haber generado sospechas que justifiquen la detención antes del juicio del demandante que hayan sido presentadas por los tribunales nacionales durante su detención y no hay sospechas razonables de que haya cometido los delitos en cuestión".



La Gran Sala del TEDH incidió en que "estas mismas observaciones llevan a hallar una violación del derecho de Demirtas a ser elegido y sentarse en el Parlamento", antes de agregar que las autoridades judiciales turcas "no tuvieron en cuenta los intereses cruzados ni el hecho de que Demirtas fuera uno de los líderes de la oposición política en este país".



"El tribunal considera probado que la detención del demandante, especialmente durante dos campañas cruciales relacionadas al referéndum del 16 de abril de 2017 y las elecciones presidenciales del 24 de junio de 2018, tenían el propósito de reprimir el pluralismo y limitar la libertad del debate político, lo que está en el centro del concepto de una sociedad democrática", zanjó.



El HDP manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter que "el veredicto sobre Demirtas es una victoria aplastante en nombre de los políticos oprimidos en Turquía" y ha añadido que "no es sólo es válido para Demirtas". "Todos los políticos encarcelados por sus discursos deben ser liberados inmediatamente", reclamó.



EL CASO DE DEMIRTAS



Demirtas, encarcelado desde 2016 a la espera de juicio por numerosos cargos de terrorismo contra él, fue condenado en septiembre de 2018 a cuatro años y ocho meses de cárcel por "propaganda a favor de una organización terrorista".



El excopresidente del HDP y candidato a las Presidenciales de 2018, en las que quedó tercero, había dimitido de su cargo en enero de ese año para que el partido pudiera "afrontar el nuevo periodo de lucha política con más fuerza".



Las autoridades turcas han detenido a miles de personas durante los últimos años por sus presuntos lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), incluidos destacados políticos del HDP --la tercera fuerza política del país-- que han sido imputados y juzgados por cargos de "terrorismo".



Asimismo, han cesado en los últimos meses a decenas de alcaldes del HDP por cargos de "terrorismo" y les han reemplazado con funcionarios estatales, en el marco de la campaña de represión contra los consejos locales controlados por este partido opositor, el tercero con más representación en el Parlamento.



Por otra parte, el Ejército turco ha intensificado sus operaciones contra el PKK tanto en el país como en el norte de Irak --donde la formación cuenta con numerosas bases-- desde que quedó roto el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado en julio de 2015.