AMP.- Fútbol/Primera.- El Celta frena su racha, el Betis respira y el Eibar se mete en problemas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El RC Celta detuvo su racha de victorias ante el Getafe (1-1) en un partido de la decimoquinta jornada de la Liga Santander, que frena las aspiraciones europeas del cuadro gallego, mientras que el Betis cogió aire a costa del Cádiz (1-0), y el Eibar se metió en problemas tras perder en su visita a Mendizorroza (2-1).



El reparto de puntos fue justo en el Coliseum, sobre todo porque la acción se desarrolló en la primera mitad y -en la segunda- acabaron sacando la bandera blanca dando por buena la igualada. El Geta suma por segunda semana consecutiva y abre un margen de tres puntos con el descenso; y el Celta puso fin a su racha de cuatro victorias consecutivas pero sigue en la pomada gracias a su octava posición.



Damián Suárez inauguró el marcador a los siete minutos con un auténtico golazo. Una acción personal, con autopase sobre Denis, terminó en la mismísima escuadra con un misil del jugador uruguayo. El gol cambió la cara de los azulones, que se encontraron cómodos con su fútbol de balones largos y segundas jugadas.



Ahí es el rey el equipo de Bordalás que -sin embargo- se topó con un penalti del propio Damián sobre Olaza en el límite del área diez minutos más tarde. Iago Aspas no falló desde los once metros. El de Moaña logró su octavo gol en Liga esta temporada, el primero -curiosamente- que le marca al Getafe después de tantos enfrentamientos.



El equipo del 'Chacho' Coudet lo intentó en la segunda parte, pero no hubo forma de dar con la tecla. Igual le ocurrió al Getafe, que acabó con un sabor agridulce al no poder dar continuidad a su triunfo en Cádiz. El empate deja a ambos tal y como estaban al comienzo de la jornada.



Por otro lado, el Real Betis calmó los ánimos tras varias semanas de altibajos tras derrotar al Cádiz en el derbi andaluz por la mínima (1-0) gracias a un gol de Guido Rodríguez a 20 minutos del final. Los de Manuel Pellegrini, que apaga los rumores de una posible destitución, cuajaron un buen encuentro y ya son novenos, casi a la misma distancia de Europa que del descenso.



El gol de los verdiblancos llegó en una magnífica acción del mexicano Diego Lainez, que amasó el cuero para dejar en bandeja el remate a Guido, que llegaba libre de marca al balcón del área. Los verdiblancos pudieron haber ganado con más amplitud si Mateu Lahoz hubiese consultado el VAR en unos manos claras de Espino que no fuieron castigadas. Los de Álvaro Cervera acumulan tres derrotas consecutivas y caen a la undécima plaza.



EL GOL OLÍMPICO DE PEDRO LEÓN NO IMPIDE LA DERROTA DEL EIBAR



Además, el Alavés doblegó al Eibar en el otro derbi de la jornada (2-1) pese al impresionante gol de Pedro León desde el córner. Un tanto olímpico que dio ventaja a los armeros a los cuatro minutos, pero no sirvió para cambiar el camino de los suyos, apurados con un punto de margen sobre la zona de descenso a Segunda División.



Los de Pablo Machín, liderados por Luis Rioja, encontraron la remontada justo antes del descanso. Primero con un gol de Edgar Méndez y después con otro de Deyverson a pase de Joselu, quien pudo haber marcado el tercero de no haberse estrellado con el poste a diez minutos para el final. Los babazorros se alejan de la parte baja tras volver a ganar cuatro jornadas después.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 15.



-Miércoles 23.



Getafe - Celta 1-1.



Real Madrid - Granada 2-0.



Alavés - Eibar 2-1.



Real Betis - Cádiz 1-0.



-Martes 22.



Elche - Osasuna 2-2.



Valencia - Sevilla 0-1.



Huesca - Levante 1-1.



Real Sociedad - Atlético 0-2.



Real Valladolid - Barcelona 0-3.



Villarreal - Athletic Club 1-1.