AMP.- Coronavirus.- Reino Unido confirma el hallazgo de una nueva mutación de la COVID-19 procedente de Sudáfrica

Israel confirma cuatro contagios de la variante británica hallada la semana pasada



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha confirmado este miércoles el hallazgo de una nueva variante de la COVID-19 en el país, dos casos de personas que habían viajado a Sudáfrica.



En rueda de prensa, Hancock ha explicado que "este virus es todavía más contagioso y parece haber mutado más allá" de la nueva variante.



El titular de la cartera sanitaria británica ha detallado que los nuevos casos han sido puestos en cuarentena en Reino Unido y que se han impuesto restricciones de viaje a Sudáfrica.



En este sentido, ha pedido a las personas que hayan estado recientemente en el país africano en los últimos 15 días y a todos aquellos que hayan mantenido un contacto estrecho con personas que hayan visitado Sudáfrica en el mismo período temporal que se autoaíslen "inmediatamente", según ha informado la BBC.



Por su parte, la consejera médica del Ejecutivo británico, la doctora Susan Hopkins, ha señalado que las autoridades de Reino Unido están analizando las propiedades de la nueva variante, pero ha reiterado que la "evidencia inicial" es que es una mutación "más contagiosa". Sin embargo, ha llamado a la calma y ha recordado que "no hay evidencia" de que la vacuna contra la enfermedad no funcione con esta nueva cepa.



MÁS ZONAS EN EL NIVEL TRES Y CUATRO DE RESTRICCIONES



Por otro lado, Hancock ha anunciado que varias zonas de Reino Unido verán incrementado su nivel de alerta por la pandemia y, en consecuencia, las restricciones en vigor.



Así, desde este sábado, Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk, Cambridgeshire y aquellas zonas de Essex que aún no se encuentren en nivel cuatro --el más alto del sistema de alerta británico-- pasarán al nivel máximo.



Tal y como ha defendido, el tres "no es suficiente" para controlar la mutación confirmada la semana pasada, de la que se cree que es un 70 por ciento más contagiosa que la anterior y que ha obligado a decenas de países a imponer restricciones de viaje con Reino Unido. A nivel local, el Ejecutivo británico ha impuesto un confinamiento en la capital, Londres, para frenar su expansión.



Además, Bristol, Gloucestershire, Somerset --incluyendo la zona norte--, Swindon, la isla de Wight, New Forest y Northamptonshire, además de Cheshire y Warrington, pasarán a nivel tres. Por su parte, Cornwall y Herefordshire escalarán hasta el nivel dos.



El titular de la cartera sanitaria británica ha puesto el foco en que el éxito de las restricciones enmarcadas en el nivel cuatro de alerta dependerá "del comportamiento de la ciudadanía", de si siguen las reglas y minimizan sus contactos sociales.



Hancock, que ha agradecido su trabajo al personal sanitario y a los científicos que han ayudado a desarrollar la vacuna contra la COVID-19, ha reconocido lo "duro" que 2020 ha sido "para todo el mundo". Sin embargo, ha llamado a "no rendirse ahora", reiterando la necesidad de "suprimir el virus hasta que la vacuna nos haga estar seguros".



Así, ha urgido a los británicos a "no caer en la tentación" en Navidad y Año Nuevo. "Esto es una asociación. Es algo que cada una de las personas debe hacer", ha concluido.



ISRAEL CONFIRMA CONTAGIOS DE LA MUTACIÓN BRITÁNICA



En otro orden de cosas, el Ministerio de Salud de Israel ha confirmado este miércoles cuatro contagios de la mutación hallada en Reino Unido la semana pasada.



"En los últimos dos días, hemos hecho un esfuerzo para comprobar que la mutación de Reino Unido no ha ingresado en Israel", ha explicado el ministro de Salud israelí, Yuli Edelstein. "Hasta hace unos minutos, éramos optimistas. Pero ahora lo somos menos. Esta información ha llegado hace unos minutos de nuestros laboratorios", ha agregado.



De acuerdo con las autoridades sanitarias israelíes, tres de los cuatro casos de la nueva cepa se han diagnosticado en personas que han regresado al país en los últimos días y ya han sido aislados en hoteles destinados a tal fin. El otro caso, al parecer originado en Israel, ya está siendo investigado.



En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha difundido un vídeo en el que alaba los esfuerzos de las autoridades sanitarias para imponer restricciones de viaje a Reino Unido. "Obviamente, dimos los pasos correctos", ha dicho, según ha informado el diario 'The Jerusalem Post".