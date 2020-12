Alejandra Rubio nos desvela cómo pasara las Navidades

06/01/2020 Alejandra Rubio defiende la relación que tiene con su abuela, María Teresa Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Con un pie ya en Nochebuena, muchas son las preguntas que nos hacemos sobre cómo pasarán las Navidades las Campos. Hemos hablado con Alejandra Rubio y nos ha resuelto el enigma. Parece ser que la hija de Terelu Campos está de lo más ilusionada posible ante la cena que tendrá lugar mañana y es que a pesar de las restricciones, cenarán en familia cumpliendo todas las medidas de seguridad impuestas.



"Con el máximo de personas que se puede" nos ha confesado Alejandra Rubio. Y es que a pesar de lo que muchos puedan pensar, sobre las rencillas que ha habido estos últimos días con su tía, Carmen Borrego, la colaboradora de televisión asegura que eso no son rencillas, sino piques tontos que tienen entre ellas: "Bueno, es que no ha habido rencillas como tal, solo doy mi opinión y ellas lo saben".



En cuanto a si vendrá su abuela, María Teresa Campos a cenar con la familia, Alejandra ha confesado que: "Vendrá". Y es que ya sabíamos nosotros que la matriarca del clan no se iba a quedar sola en su gran mansión en una fecha tan señalada como esta.



Alejandra Rubio ha confesado cúal es el deseo que le pide al 2021: "Que sea mejor para todos porque esta situación es muy complicada, nos llevamos cosas positivas". Y asegura además que ella no será la que cocine en estas cenas y comidas navideñas que vienen por delante: "Yo cocinar poco, en casa mi madre y mi tía, las dos".