ADVISORY CHRISTMAS-SEASON/BRITAIN-QUEEN -- TAPE REPLAY

Britain's Queen Elizabeth delivers Christmas message
Start: 25 Dec 2020 14:55 GMT
End: 25 Dec 2020 15:15 GMT
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WINDSOR - Britain's Queen Elizabeth delivers Christmas message.
SCHEDULE:
1500GMT - Replay of Queen's message will start
Restrictions:
BROADCAST: NO TELEVISION OR RADIO BROADCAST OF THE CHRISTMAS MESSAGE MAY BE GIVEN BEFORE 1500 GMT ON 25 DECEMBER 2020 IN ANY PART OF THE WORLD EXCEPT FOR THE ADVANCE COUNTRIES (AUSTRALIA, NEW ZEALAND, FIJI, KIRIBATI, PAPUA NEW GUINEA, SOLOMON ISLANDS, TONGA, TUVALU AND VANUATU; WHO SHALL BE PERMITTED TO BROADCAST FROM 1500 LOCAL TIME ON 25 DECEMBER 2020) // NO USE AFTER JANUARY 24, 2021 WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMMUNICATIONS SECRETARY TO THE QUEEN AT BUCKINGHAM PALACE // EXTRACTS MAY ONLY BE USED IN NEWS BULLETINS AND NOT BEFORE THE END OF THE FIRST BROADCAST OF THE FULL SPEECH IN THAT COUNTRY // MAY ONLY BE BROADCAST IN FULL, WITH NO BREAKS FOR COMMERCIALS OR ANY OTHER REASON // FOR NEWS USE ONLY
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DIGITAL: NOT TO BE STREAMED ON THE INTERNET OR USED ON ANY MULTIMEDIA PLATFORM (INCLUDING MOBILE PHONES) ANYWHERE IN THE WORLD BEFORE 1500 GMT ON 25 DECEMBER 2020 // NO USE AFTER JANUARY 24, 2021 WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMMUNICATIONS SECRETARY TO THE QUEEN AT BUCKINGHAM PALACE // MAY ONLY BE BROADCAST IN FULL, WITH NO BREAKS FOR COMMERCIALS OR ANY OTHER REASON // FOR NEWS USE ONLY
Source: TBC
Aspect Ratio: 16:9
Location: United Kingdom
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL / ENGLISH
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