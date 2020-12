Acusado por atentado a mutua judía argentina reitera su "inocencia absoluta"

El abogado Carlos Alberto Telleldín (i), asiste el 6 de agosto de 2015 al juicio por presunto encubrimiento del atentado contra la mutualista judía AMIA. EFE/David Fernández/Archivo

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- Carlos Telleldín, acusado de haber acondicionado y entregado la camioneta usada en el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, reiteró este miércoles su "inocencia total y absoluta" y aseveró que nunca vendió autos a "delincuentes", horas antes de que se conozca el veredicto en el juicio en su contra.

"He vendido más de 1.000 autos, ninguna a delincuentes ni personas con antecedentes. Ningún auto fue vendido para cometer delito, ningún vehículo que vendí fue usado para una maniobra ilícita, se lo vendí siempre personas normales desde mi casa", aseveró el excomerciante de vehículos usados durante la audiencia final, en forma virtual por la pandemia del coronavirus.

Telleldín, de 59 años y único acusado en este proceso en el que la Fiscalía pide contra él cadena perpetua, ya fue juzgado como presunto partícipe necesario del atentado contra la sede de la AMIA por haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic que, según la investigación, fue usada como coche bomba el 18 de julio de 1994 para volar la mutua, ataque atribuido a miembros del entonces Gobierno iraní y a la organización islamista libanesa Hizbulá, que nunca pudieron ser detenidos.

En el primer juicio, que acabó en 2004, Telleldín fue absuelto -y puesto en libertad tras 10 años en prisión preventiva-, y también cinco expolicías bonaerenses que habían sido procesados como presuntos integrantes de la "conexión local" del ataque, después de que el tribunal anulara toda la investigación.

"Voy a hacer uso de las últimas palabras, no solamente para reiterar lo que reiteré en 2004 sobre mi inocencia total y absoluta en este terrible atentado, sino para dejar constancia de algunas cosas desde el primer día que fueron mentiras", aseveró hoy Telleldín, cuya absolución de 2004 fue revocada parcialmente cinco años después.

En el actual juicio, que comenzó en mayo de 2019, la Fiscalía solicitó una sentencia a prisión perpetua. "Reafirmamos que la Trafic que entregó Telleldín fue utilizada por los ejecutores como coche-bomba en el peor atentado de la historia de nuestro país", señalaron los fiscales en noviembre pasado en la fase de alegatos.

Se le acusa de "homicidio cometido por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común".

El fiscal Roberto Salum hizo referencia a que días antes del ataque se produjo la visita de tres personas extranjeras y que la camioneta fue abonada en dólares y retirada por un hombre disfrazado. Telleldín "actuó representándose que podría suceder un hecho de esas características", señaló la acusación pública.

No obstante, Salum sostuvo que el acusado "no debe conocer necesariamente al autor" o su identidad, pero "sí su existencia".

"Hoy, 27 años después (del atentado) vivo lo mismo. Las mismas mentiras, las mismas conjeturas. Realmente no sé ya cómo decir que la camioneta se vendió a una persona que vino por el aviso (anuncio) en forma normal", remarcó Telleldín.

El veredicto se conocerá a partir de las 13.00 hora local (16.00 GMT).