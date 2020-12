Zayra, hija de Arantxa de Benito y Guti, se disculpa tras su multitudinaria fiesta de cumpleaños

MADRID, 22 (CHANCE)



Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica social en los últimos días, al organizar una multitudinaria fiesta para celebrar su cumpleaños en la que no se respetó ni el toque de queda, ni el uso de mascarillas ni las medidas de distanciamiento social, tan importantes para prevenir el contagio del Covid en un momento crítico para nuestro país. La joven ha entonado el mea culpa y se ha disculpado por lo ocurrido.



Sin embargo, y pese a estar en el ojo del huracán, antes Zayra ha decidido disfrutar con dos de sus amigas de una tarde de copas de lo más relajada en la terraza de un restaurante. Compartiendo risas, confidencias e inmortalizando el momento con varios videos de sus teléfonos móviles, la joven y sus amigas ha intentado demostrar que puede hacer las cosa bien y que se puede disfrutar de la Navidad respetando las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, no como días atrás en su fiesta de cumpleaños.



- CHANCE: ¿Qué es lo que ha pasado con las fiestas?



- ZAYRA: Tengo que pedir perdón, de verdad, no voy a hablar más. Yo solo tengo que pedir perdón, no voy a hablar más, es una irresponsabilidad, las cosas como son, es verdad que había más de seis, ya lo he dicho públicamente.



- CH: Por tu parte chapó en ese sentido de pedir disculpas.



- ZAYRA: Lo sé, es una irresponsabilidad y las cosas como son, la gente comete errores, somos personas, he cometido un error, pido perdón públicamente, lo he perdido ya bastantes veces, pero si lo tengo que volver a pedir lo pido, no quiero entrar en más polémica porque esto se hará un bulo y es lo que menos quiero.



- CH: Se dice que ha sido en casa de tu madre.



- ZAYRA: No, eso no es cierto. Lo que estaban diciendo es mentira, no había famosos.



- CH: Algunos rostros conocidos, han hablado de Dulceida.



- ZAYRA: Ella está en Barcelona que es donde vive, con su mujer, yo no la conozco, no tengo relación con Dulceida.



- CH: ¿Tus padres qué han dicho?



- ZAYRA: Nada, siempre me van a apoyar, son mis padres para lo bueno y para lo malo.



- CH: Seguro que un tirón de orejas.



- ZAYRA: Un poco.



- CH: ¿Qué le decimos a tus seguidores?



- ZAYRA: Pedirles perdón públicamente desde aquí otra vez, ha habido un fallo, me lo han intentado colar, no lo sé, no quiero culpa a nadie.



- CH: A qué te refieres. Ya que pides perdón también tienes derecho a decir 'me han engañado'.



- ZAYRA: No me han engañado, no sé si esto lo han hecho a traición, no sé si lo han hecho para que me dé cuenta, no tengo ni puñetera idea.



- CH: Los vídeos estaban en las redes.



- ZAYRA: Sí, pero en mis redes no estaba, yo no he puesto ninguna publicación ni nada de nada.



- CH: Habrá sido una traición.



- ZAYRA: Ya, por eso.



- CH: Muchísimas gracias, sobre todo por pedir disculpas, lo has hecho mal, lo has reconocido, dicho queda. Que no se vuelva a repetir.



- ZAYRA: Obviamente que no, es un error que he cometido y tengo que pedir perdón. No tengo otra cosa que decir. Mil perdones a todo el mundo, quiero que este tema se cierre ya.



- CH: Decían que había sido más de una fiesta.



- ZAYRA: No, ha habido solo una fiesta que es la de mi cumpleaños, es verdad que hubo más de seis con mis amigos cercanos, se me fue un poco de las manos, lo siento, tengo 20 años, todo el mundo comete errores y es lo único que puedo decir, de verdad.



- CH: ¿Te has hecho las pruebas?



- ZAYRA: Sí, me he hecho las pruebas.



- CH: ¿Resultado?



- ZAYRA: Negativo. Me he hecho ahora el antígenos y he dado negativo. No pasa nada y ya está.