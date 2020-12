Von der Leyen y Johnson hablan por teléfono sobre el coronavirus y el Brexit

EFE/EPA/JOHANNA GERON/Archivo

Bruselas, 22 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, mantuvieron el lunes una conversación telefónica en la que abordaron el Brexit y la situación de la pandemia, tras la aparición de la nueva cepa del coronavirus en territorio británico, confirmaron hoy a EFE fuentes comunitarias.

Las fuentes indicaron que las llamadas entre ambos líderes forman parte de la negociación sobre la relación entre Londres y Bruselas tras el Brexit y que tienen lugar "siempre que sea necesario".

En cualquier caso, señalaron que ayer hablaron sobre la relación tras el Brexit y la pandemia.

A menos de diez días de que la legislación comunitaria deje de aplicarse en territorio británico y el Reino Unido se convierta de manera definitiva en un país tercero, Londres y Bruselas siguen sin cerrar un acuerdo por la falta de entendimiento en las garantías para una competencia justa y, sobre todo, en la pesca.

En un artículo publicado en Politico, el que fuera asesor para Europa de la ex primera ministra Theresa May, Raoul Ruparel, propone una solución para ese segundo asunto.

Así, plantea que tras una transición de cinco años las cuotas pesqueras de la flota comunitaria en aguas británicas se reduzcan un 35 %.

Considera que ese remedio se situaría en un punto medio entre la postura de Londres, que defiende un recorte del 60 % tras una transición de tres años, y la de Bruselas, que apuesta por una bajada del 25 % tras una transición de hasta siete años.

"Como punto de partida, tras la transición de cinco años, un recorte del 35 % parecería justo. Esto se introduciría de forma gradual durante la transición", apunta.

Sin embargo, precisa que ese recorte del 35 % no sería permanente.

"Como con todos los demás acuerdos pesqueros, se negociaría sobre una base plurianual, por lo que el nivel de las cuotas compartidas podría cambiar en el futuro", explica.

Si finalmente se llega a un acuerdo sobre la nueva relación comercial este 2020, el Parlamento Europeo ya ha indicado que no podrá ratificarlo antes de fin de año.

No obstante, el posible pacto podría aplicarse de manera provisional hasta que la Eurocámara dé su consentimiento en enero de 2021. De todas formas, en ese supuesto, el acuerdo también debería llegar en los próximos días.

De lo contrario, Londres y Bruselas pasarán a comerciar según las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), menos ventajosas.