VÍDEO: Fútbol.- Iker Casillas se incorpora a la Fundación Real Madrid: "Orgulloso de volver a casa"

04/08/2020 Iker Casillas vuelve al Real Madrid como asesor personal de Florentino Perez



MADRID, 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El exportero español Iker Casillas ha regresado al Real Madrid como adjunto al director general de su Fundación, ha confirmado este martes el club blanco, un regreso que le hace sentir "orgulloso" y que asume "con toda la ilusión y ganas del mundo".



"Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida ", señaló el exguardameta tras conocerse el anuncio oficial de su vuelta.



Así, el exportero internacional, retirado del fútbol desde el verano pasado, se incorporará a la Fundación Real Madrid como adjunto al director general. "Para el Real Madrid es un orgullo recibir de vuelta a casa a uno de sus grandes capitanes", afirmó la entidad madridista, que destacó del mostoleño que es "leyenda del Real Madrid" y representa "los valores" del club como "el mejor portero" de la historia blanca.



Como portero del Real Madrid, Casillas disputó 725 encuentros en 25 años y conquistó 19 títulos, entre ellos, tres Ligas de Campeones (2000, 2002 y 2014), cinco Ligas, dos Copas del Rey, dos Copas Intercontinentales, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España.



Tras abandonar el club madridista en 2015, recaló en el Oporto, donde también sumó entorchados: 2 Ligas, 1 Copa y 1 Supercopa. Además, con la selección española ha sido 167 veces internacional y ha ganado 1 Mundial, 2 Eurocopas y 1 Mundial sub-20.



Su trayectoria deportiva y su dimensión humana han sido reconocidas con galardones como el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, compartido con Xavi Hernández; la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo; la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.



Hace apenas tres días, Casillas reconocía que no le importaría regresar a la entidad de Chamartín. "Tengo grandes sentimientos hacia el club. Por supuesto, no descartaría esta posibilidad -de volver-, sobre todo siendo de Madrid y viviendo aquí. Eso es algo que disfrutaría especialmente con el tiempo. Creo que a corto plazo, más temprano que tarde, volveré a trabajar en algo relacionado con el fútbol", dijo Casillas en una entrevista a 'The National'.