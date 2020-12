VÍDEO: Economía/PGE.-(AMP) El Senado aprueba sin cambios los Presupuestos de 2021 de forma definitiva

22/12/2020 María Jesús Montero tras la aprobación de los Presupuestos de 2021. EUROPA ESPAÑA ECONOMIA SENADO



EH Bildu y En Comú Podem votan por error en contra, Compromís y Adelante Andalucía se abstienen y un senador de Cs vota a favor



MADRID, 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Pleno del Senado ha aprobado este martes con una amplia mayoría los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, los primeros del Gobierno de coalición, y ha rechazado alrededor de 3.500 enmiendas parciales y 12 votos particulares, por lo que al no incluirse cambios las nuevas cuentas públicas no vuelven al Congreso y quedan aprobadas definitivamente para su entrada en vigor el 1 de enero.



En concreto, el dictamen del proyecto de Presupuesto ha recibido 145 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones. Entre los apoyos figuran los del PSOE, ERC, PNV, Más Madrid, Teruel Existe, Partido Aragonista (PAR), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Agrupación Socialista La Gomera, Geroa Bai y el del senador del Grupo Mixto, Xavier Alegre, que abandonó Ciudadanos, así como otro senador de Cs, Francisco Javier Hervías, este último por error.



Por el contrario, han votado en contra el PP, Vox, Cs, JxCAT, CC, UPN, Més per Mallorca y por error los dos senadores de EH Bildu y la senadora de En Comù Podem, Sara Vilá. Por su parte, la senadora de Adelante Andalucía, María Pilar González, y el diputado de Compromís, Carles Mulet, han optado por la abstención.



Además de aprobarse el dictamen, se han rechazado los 12 votos particulares y alrededor de 3.500 enmiendas que permanecían viva tras su paso por la Comisión de Presupuestos, por lo que las nuevas cuentas públicas han quedado definitivamente aprobadas, sin necesidad de volver al Congreso al no introducirse cambio alguno, poniendo así fin a las



El proyecto de ley de Presupuestos de 2021, que pone fin a la cuentas prorrogada de 2018 del anterior Gobierno del PP, las más longevas de la historia de España, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de diciembre y entrarán en vigor el 1 de enero, según señalan a Europa Press en fuentes gubernamentales.



De esta forma, el Gobierno cumple su hoja de ruta para que las nuevas cuentas públicas, que incluyen 27.000 millones de los fondos europeos, estén listas en el arranque del 2021 para empezar a ejecutar los proyectos derivados de los fondos europeos.



Un total de nueve ministros, incluida la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, han acompañado a la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la última votación, quien tras la aprobación ha agradecido a todos los partidos políticos que finalmente han brindado su apoyo a los PGE y ha celebrado asegurando que a España le "ha tocado la lotería" para 2021.



La semana pasada, el Pleno del Senado ya rechazó los cinco vetos a la totalidad presentados por el PP, Vox, Cs, JxCAT y CC y el martes también rechazó las 41 impugnaciones a 22 secciones presentadas por PP (22) y JxCAT (19).



LAS CIFRAS DE LOS PGE



Los Presupuestos de 2021 incluyen el mayor gasto social de la historia con 239.000 millones de euros y también la "mayor inversión pública de la historia", de 239.765 millones, un 10,3% más, incluyendo un adelanto de 27.000 millones de los fondos europeos, si bien los PGE se ejecutarán con independencia de cuando lleguen esos recursos.



En materia impositiva recogen un aumento del IRPF a rentas altas, un alza del 1% en el Impuesto de patrimonios de más de 10 millones de euros, el límite de exenciones en Sociedades, la reducción de desgravaciones a planes de pensiones privados y un aumento de las primas de seguro, a lo que se sumarán las tasas 'Tobin' y 'Google', un nuevo impuesto a envases de un solo uso, un tipo del 15% a los beneficios no distribuidos de las 'socimi', una participación mínima de 2.500 euros para beneficios fiscales de las 'sicav' y un alza del IVA del 21% a bebidas azucaradas.



No obstante, en la tramitación en el Congreso se excluyó a los lácteos del alza del IVA de bebidas azucaradas y se descartó la subida del diésel a petición de formaciones como el PNV.



El presupuesto consolidado destina a políticas de gasto 412.087 millones de euros, excluyendo los fondos de financiación territoriales y dotaciones adicionales por la Covid-19, y el 'techo de gasto' del Estado se sitúa en 194.456 millones, más de un 50% mayor y el más elevado de la historia.



Además, contempla una subida del sueldo de funcionarios y de pensiones públicas del 0,9%, mientras que las pensiones no contributivas subirán un 1,8%, el IPREM un 5%, y elevará notablemente las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+75,3%), dependencia (+34,4%), I+D+i (+80%) e infraestructuras (+114,8%), al tiempo que aumentan un 150% las ayudas al comercio, turismo y pymes.



CRÍTICAS POR LOS PLAZOS



A pesar de su aprobación definitiva, los plazos de tramitación en el Senado ha sido uno de los puntos más conflictivos durante el debate de este Pleno, junto a la no incorporación de enmiendas y los socios. En este contexto, la oposición y algunos partidos que finalmente han acabado avalando las cuentas públicas han cargado contra el Gobierno porque consideraban que no estaban dando la importancia que se merece al Senado.



Según han denunciado estos grupos, entre los más vehementes PP, Ciudadanos o Junts, que el Ejecutivo finalmente no haya aceptado ninguna enmienda representa la falta de "voluntad política". "Es una burla a la democracia y al parlamentarismo. Esto es todo menos progresista", ha llegado a decir el portavoz de JxCat, Josep Lluís Cleries, visiblemente molesto.



Por su parte, los partidos que conforman el Gobierno han defendido estos tiempos de tramitación en la Cámara Alta y han recordado que, este calendario, fue aprobado por una gran mayoría en el Senado. Además, la senadora de En Comú Podem, Sara Vilà, ha reprendido que "sí hay prisa por aprobarlos ya porque hay mucha gente que sí importa una semana". El portavoz socialista, Ander Gil, ha asegurado que 2021 "vendrá cargado de progreso y libertad".



