Un estudio revela nueve mutaciones de la covid-19 en el sur de Chile

Las autoridades indicaron en el reporte diario sobre el estado de la pandemia que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuyó un 12 % para los últimos siete días, y que las regiones del sur siguen presentando los peores índices. EFE /Alberto Valdes /Archivo

Santiago de Chile, 22 dic (EFE).- Nueve mutaciones respecto a la cepa china de la covid-19 reveló este martes un estudio del Centro Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes, que se desarrolló en esa zona del extremo sur de Chile.

La Región de Magallanes, que tiene sólo el 1 % de la población nacional, se ha consolidado como una de las más golpeadas por la pandemia y aún mantiene la tasa de incidencia más alta por cada 100.000 habitantes.

"Algunos de estos cambios ya estaban descritos, pero de forma individual y no en su conjunto. Es decir, algunas mutaciones que nosotros encontramos ya habían aparecido en otras partes, pero en muy baja frecuencia y no causaron los problemas que ocasionaron en Magallanes", declaró a medios locales el tecnólogo médico e investigados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, Jorge González.

"Lo que nosotros tenemos acá es una variante única en el mundo con claras ventajas de adaptación", agregó el especialista.

De acuerdo al estudio, fueron estos cambios en el virus lo que generaron en la región del sur de Chile un explosivo aumento de casos, reportando más de 200 infectados diarios en más de tres oportunidades, siendo una zona donde habitan poco más de 160.000 personas.

A comienzos de octubre de este año, Santiago, la capital del país, mostraba cifras de contagios similares a la Región de Magallanes, a pesar de que en la Región Metropolitana habitan cerca de 8 millones de personas.

"Creo que lo que están analizando en Londres es buscar una causa y los más probable es que lleguen a la misma conclusión a la que llegamos nosotros, que la segunda ola tiene un comportamiento distinto, ya que hay un comportamiento distinto de la población, un relajo de las medidas preventivas y una dificultad en el cumplimiento a las cuarentenas", declaró el secretario regional ministerial de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo, al ser consultado por la similitud del caso con las mutaciones identificadas en Reino Unido.

Desde el Ministerio de Ciencias aclararon que la nueva cepa identificada en el país europeo no ha sido detectada en Chile.