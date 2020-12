Un atípico Sorteo de Lotería de Navidad comienza a repartir premios en España

Colocación de las bolas y cierre del Salón de Sorteos ayer lunes en el Teatro Real, en Madrid. Un Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 diferente a causa del coronavirus. Por primera vez en la historia no habrá público. EFE/SELAE

Madrid, 22 dic. (EFE).- El Sorteo de Lotería de Navidad, el más popular de España, comenzó este martes con la ilusión de siempre, a la espera de que repartan los 2.408 millones de euros (unos 2.900 millones de dólares) de premios, aunque este año el sorteo es atípico, ya que debido a la COVID-19, por primera vez se desarrolla sin público y con medidas especiales de distanciamiento.

Pasadas las 9.00 de la mañana (8.00 GMT), como todos los años, los dos grandes bombos, uno con las bolas de los 100.000 números en juego, y otro con las 1.807 bolas de los premios, comenzaron a rodar en el Teatro Real de Madrid.

Lo que no cambió este año tan especial es la presencia de los niños del Colegio San Ildefonso de Madrid, encargados de "cantar" los números y los premios, aunque, no van a tener el protagonismo de otros años, ya que los periodistas no los podrán entrevistar.

Los niños, como el resto de las personas que participan en el sorteo, deberán llevar mascarilla y solo se la podrán quitar cuando canten los números.

El premio principal y más esperado, el conocido en España como "El Gordo", está dotado con 400.000 euros (489.000 dólares) al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros (152.000 dólares) al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros (61.000 dólares) al décimo y también hay otros premios menores.

Este año se emitieron un total de 3.440 millones de euros en lotería, de los que se reparte un 70 % en premios, con lo que hoy se repartirán 2.408 millones de euros en premios.

Las ventas de esta lotería bajaron en torno al 11 % respecto a 2019 y alcanzaron un total de 2.582 millones de euros (3.153 millones de dólares), según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).