U.Católica lidera, La Serena avanza a paso raudo y Colo-Colo sigue colista

En la imagen, jugadores de la Universidad Católica de Chile. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Santiago de Chile, 21 dic (EFE).- La Universidad Católica sigue en la cima del torneo chileno al término de la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional 2020, mientras La Serena suma victorias y Colo-Colo permanece solitario en el fondo de la tabla.

Aunque prometía ser el choque de la fecha, sin goles terminó el partido entre el puntero Universidad Católica y el colista Colo-Colo, disputado en el Estadio San Carlos de Apoquindo el sábado pasado.

Basado en el rendimiento que ambos clubes han mostrado a lo largo de la liga, la lógica situaba a los "Cruzados" como grandes favoritos de la jornada, pero un clásico es un clásico y en la cancha no se hicieron daño, para desilusión de los hinchas locales.

Colo-Colo, a pesar de que el punto obtenido no significó mayores cambios en su situación deportiva, recibió un golpe anímico tras rescatar el empate de visita.

Los dirigidos por Ariel Holan suman 46 unidades, mientras el cuadro de Gustavo Quinteros alcanzó 22 puntos tras el resultado.

Uno que no para de sumar alegrías es el cuadro del norte chico, Deportes La Serena.

Tras derrotar a domicilio por 2-0 a la Universidad de Concepción, los "Papayeros" completaron una racha de ocho fechas invicto, con goles de Sebastián Leyton y el brasileño Rómulo Zanre.

Con 31 puntos, y tras ganar su séptimo partido en lo que va de la segunda rueda del torneo, La Serena quedó a tres unidades de la zona de clasificación de la Copa Sudamericana en el noveno lugar.

Por su parte, Universidad de Concepción quedó con 30 puntos en la onceava posición.

Antofagasta y Santiago Wanderers igualaron por la cuenta mínima e el Estadio Calvo y Bascuñan en el norte del país.

Con Héctor Tapia adecuándose a la dirección de los "Pumas", dirigiendo su tercer partido ante los porteños, el encuentro se desarrolló de forma pareja durante los 90 minutos.

Antofagasta cerró la fecha en el quinto lugar con 36 puntos, mientras que los "Caturros" de Valparaíso suman 29 unidades y quedaron a cuatro de Huachipato, último equipo posicionado para alcanzar cupos en torneos internacionales.

Por su parte, Huachipato se llevó un punto empatando 2-2 ante la Universidad de Chile.

Los "Azules" quedaron con sabor amargo tras perder diversas oportunidades para liquidar a un desorientado conjunto de Talcahuano.

Una actuación destacada tuvo César Valenzuela, mediocampista y titular inamovible de Huachipato que hace tiempo suena como refuerzo en Universidad de Chile.

Coquimbo Unido, que por estos días hace historia en la Copa Sudamericana tras clasificar a semifinales superando en el global a Junior de Barranquilla, no ha podido replicar su buena campaña internacional en tierras chilenas.

En esta fecha cayó por 0-3 frente a 0'Higgins de Rancagua y con 23 puntos se ubica penúltimo en el campeonato.