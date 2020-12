Turquía.- El TEDH reclama a Turquía la "liberación inmediata" del excopresidente del prokurdo HDP Selahattin Demirtas

Dice que su detención "tenía el propósito de reprimir el pluralismo y limitar la libertad del debate político"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reclamado este martes que el Gobierno de Turquía "libere inmediatamente" al antiguo copresidente del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) al considerar que fueron violados sus derechos durante el proceso contra él por "propaganda a favor de una organización terrorista".



La Gran Sala del TEDH ha fallado que las autoridades turcas han violado la libertad de expresión, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a una decisión rápida sobre la legalidad de la detención y el derecho a unas elecciones libres en el proceso contra Demirtas, uno de los principales líderes opositores del país.



Así, ha resaltado que los jueces han determinado, con 15 votos a favor y dos en contra, que "el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la liberación inmediata del demandante", un fallo que ha sido inmediatamente aplaudido desde el HDP.



"El tribunal ha determinado en particular que las interferencias con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del demandante, principalmente la retirada de su inmunidad parlamentaria como resultado de la enmienda constitucional del 20 de mayo de 2016, su detención inicial y continuada antes del juicio y los procedimientos penales contra él por delitos de terrorismo a partir de sus discursos políticos, no se ciñen a la ley según el artículo 10 de la Convención (Europea de Derechos Humanos)", ha señalado en su comunicado.



Así, ha destacado que "no hay hechos o información específica que pudiera haber generado sospechas que justifiquen la detención antes del juicio del demandante que hayan sido presentadas por los tribunales nacionales durante su detención y no hay sospechas razonables de que haya cometido los delitos en cuestión".



La Gran Sala del TEDH ha incidido en que "estas mismas observaciones llevan a hallar una violación del derecho de Demirtas a ser elegido y sentarse en el Parlamento", antes de agregar que las autoridades judiciales turcas "no tuvieron en cuenta los intereses cruzados ni el hecho de que Demirtas fuera uno de los líderes de la oposición política en este país".



"El tribunal considera probado que la detención del demandante, especialmente durante dos campañas cruciales relacionadas al referéndum del 16 de abril de 2017 y las elecciones presidenciales del 24 de junio de 2018, tenían el propósito de reprimir el pluralismo y limitar la libertad del debate político, lo que está en el centro del concepto de una sociedad democrática", ha argumentado.



Por ello, ha fallado además que "Turquía ha de pagar al demandante 3.500 euros en daños pecuniarios, 25.000 euros en daños no pecuniarios y 31.900 euros en costos y gastos".



El HDP ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter que "el veredicto sobre Demirtas es una victoria aplastante en nombre de los políticos oprimidos en Turquía" y ha añadido que "no es sólo es válido para Demirtas". "Todos los políticos encarcelados por sus discursos deben ser liberados inmediatamente", ha reclamado.



Demirtas, encarcelado desde 2016 a la espera de juicio por numerosos cargos de terrorismo contra él, fue condenado en septiembre de 2018 a cuatro años y ocho meses de cárcel por "propaganda a favor de una organización terrorista".



El excopresidente del HDP y candidato a las Presidenciales de 2018, en las que quedó tercero, había dimitido de su cargo en enero de ese año para que el partido pudiera "afrontar el nuevo periodo de lucha política con más fuerza".



Las autoridades turcas han detenido a miles de personas durante los últimos años por sus presuntos lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), incluidos destacados políticos del HDP --la tercera fuerza política del país-- que han sido imputados y juzgados por cargos de "terrorismo".



ENCARCELAMIENTO DE LEYLA GUVEN



En este contexto, fuentes judiciales han confirmado este mismo martes la entrada en prisión de la destacada política Leyla Guven, miembro del HDP, condenada el lunes a más de 22 años de cárcel por presunta pertenencia a una organización terrorista y difusión de propaganda a favor del PKK.



Guven, cuya inmunidad parlamentaria fue retirada el 4 de junio por el Parlamento, ya había sido sentenciada previamente a más de seis años de cárcel por parte de un tribunal provincial por supuesta pertenencia a una organización terrorista.



La destacada política fue enviada a prisión el 5 de junio, si bien cuatro días después un tribunal falló a favor de su liberación bajo fianza, motivo por el que el tribunal de Diyarbakir responsable del fallo de este lunes emitió una nueva orden de arresto.



Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia, Guven ha sido arrestada durante la jornada en la vivienda de la diputada del HDP Semra Guzel, contra la que se han abierto procedimientos por "proteger a una criminal".



La sentencia contra Guven fue criticada por el HDP, que sostuvo que "este veredicto hostil no va sólo contra Guven y el Congreso para una Sociedad Democrática (DTK) --presidida por Guven--, sino contra todos los kurdos y la oposición en Turquía". "Nos negamos a reconocer este veredicto", zanjó.



Guven, de 56 años, mantuvo en 2018 una huelga de hambre de cerca de 200 días para reclamar la liberación del líder del PKK, Abdulá Ocalan, quien se encuentra encarcelado en aislamiento en una prisión en la isla de Imrali, y que se le garantizara acceso a sus abogados.



El líder del PKK, que fue condenado en 1999 a cadena perpetua tras un nuevo dictamen que suspendió la pena de muerte que pesaba sobre él hasta entonces, recibió autorización para recibir visitas en mayo de 2019, a raíz de las presiones y campañas como la llevada a cabo por Guven.



Las autoridades turcas han cesado en los últimos meses a decenas de alcaldes del HDP por cargos de "terrorismo" y les han reemplazado con funcionarios estatales, en el marco de la campaña de represión contra los consejos locales controlados por este partido opositor, el tercero con más representación en el Parlamento.



Asimismo, el Ejército turco ha intensificado sus operaciones contra el PKK tanto en el país como en el norte de Irak --donde la formación cuenta con numerosas bases-- desde que quedó roto el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado en julio de 2015.