Tom Hanks cabalga su primer wéstern en "News of the World"

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 22 dic (Reuters) - Tom Hanks ha tardado más de 35 años en hacer su primer wéstern, así que cuando finalmente se subió a un caballo y participó de un tiroteo, quería asegurarse de que la película tuviese un mensaje especial.

Hanks, conocido por interpretar a personajes agradables, protagoniza "News of the World", que se estrenará en cines de Estados Unidos el 25 de diciembre. Él bromeó con que le gusta pensar en la película como en "The Mandalorian, sin los sables de luz".

"El poder usar ropa cómoda y un sombrero no es motivo para hacer un wéstern. Debe tratar sobre algo mayor que sólo el género", dijo Hanks.

Ambientada en Estados Unidos después de la Guerra Civil, la película sigue al capitán Jefferson Kyle Kidd (Hanks) mientras recorre un país dividido leyendo las noticias en pueblos pequeños.

Él se encuentra con una niña traumatizada que hace años fue capturada por nativos de la tribu Kiowa, personaje interpretado por la novata Helena Zengel, y decide llevarla con sus familiares sobrevivientes.

Para Hanks y el director Paul Greengrass, "News of the World" trata sobre el poder de sanación luego de eventos divisivos.

"Me pareció una historia muy contemporánea: un mundo amargamente dividido, (el) paisaje posterior a la Guerra Civil, el deseo desesperado de sanar pero sin saber cómo es el camino hacia la sanación", dijo Greengrass.

Aunque el rodaje tuvo lugar hace más de un año, la historia se desarrolla en un contexto de epidemias de cólera y meningitis que azotaron Estados Unidos a fines del siglo XIX.

Hanks dijo que el estreno de la película esta semana durante la larga pandemia de coronavirus y las secuelas de las divisivas elecciones estadounidenses en noviembre refleja el poder de la producción de películas.

"Aquí estamos, hicimos una película que tiene lugar en 1870 y habla de 2020. ¿Acaso no resume eso a las películas? Que puedas ver una película que trata sobre personas montando caballos y digas '¡Guau! Eso es realmente habla de lo que pasa hoy'", comentó. (Reporte de Jill Serjeant; Editado en Español por Ricardo Figueroa)