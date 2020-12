Simeone: "Seré recurrente con lo que pienso y es en el próximo encuentro"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, durante el partido ante la Real Sociedad, de LaLiga Santander de fútbol disputado este martes en el estadio Reale Arena de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.

San Sebastián, 22 dic (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no ocultó su alegría por la victoria en el Reale Arena, pero no se salió del guión que le impide postularse como candidato al título y aseguró que en su cabeza sólo está "el próximo partido ante el Getafe".

"Seré recurrente con lo que pienso y es con el próximo encuentro, contra el Getafe. Es lo único que cuenta para mí ahora. Estamos haciendo cosas buenas pero sólo me importa eso", enfatizó el técnico argentino en la sala de prensa de Anoeta.

Simeone hizo un breve repaso a sus nueve años en el conjunto colchonero tras lograr su triunfo número 300 en el club rojiblanco y afirmó que la situación que vive en la actualidad era algo que sabía "iba a pasar".

"Vine con la idea absoluta y segura de llevar al Atlético a lo más grande de este juego, comprometido con futbolistas y con mi equipo y agradecido por poder venir al club al que sabía cuando me despedí como futbolista que esta oportunidad iba a llegar, aunque también soy consciente de que me pueden echar mañana", declaró el preparador argentino.

Simeone entiende que ahora es el momento de "consolidar este crecimiento" y su receta para ello es: "demostrar lo que valemos en cada partido que juguemos".

Habló poco del encuentro contra la Real, que calificó de "parejo" en un primer tiempo en el que no hubo ocasiones claras de gol para ninguno de los dos equipos y se felicitó de que en la segunda parte su equipo "encontrara la contundencia que nos da un triunfo bonito ante un rival de jerarquía".