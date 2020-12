Seúl responde a la aproximación a su espacio aéreo de aviones rusos y chinos

Un soldado observa la costa desde un puesto de control fronterizo en la zona desmilitarizada (DMZ). EFE/ Christian Bruna/Archivo

Seúl, 22 dic (EFE).- El Ejército surcoreano detectó este martes la incursión en su zona de identificación para la defensa aérea de 19 aviones de China y Rusia en un aparente ejercicio militar conjunto, a lo que respondió movilizando a sus cazas.

Cuatro aviones a reacción chinos penetraron en la zona de identificación para la defensa aérea (ADIZ) surcoreana y fueron seguidos de otras 15 aeronaves rusas, según informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS).

El Ejército surcoreano respondió a esta incursión en la zona del mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) desplegando a sus cazas "en preparación para situaciones accidentales", según el JCS.

Los aviones chinos y rusos se encontraban realizando aparentemente maniobras conjuntas y no llegaron a vulnerar el espacio aéreo surcoreano, señaló el JCS.

No obstante, Seúl ha transmitido su "preocupación" por el incidente a través de canales militares a Pekín y Moscú, según dijo un oficial del Ministerio de Defensa a la agencia surcoreana Yonhap.

El pasado agosto se produjo un incidente similar cuando dos aviones rusos permanecieron durante unos 30 minutos en la zona de identificación surcoreana.

La penetración en estas zonas aéreas no supone una violación de la ley internacional, aunque las naciones que realicen maniobras de este tipo deben informar de las mismas para prevenir posibles accidentes con otros vuelos comerciales o militares.