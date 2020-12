Real rompería la dinámica y superaría al peso mexicano en 2021

(Bloomberg) -- La moneda mexicana ha superado a su contraparte brasileña durante cuatro años consecutivos. Pero esta dinámica podría estar a punto de cambiar.

El auge de las materias primas, las bajas valoraciones y un giro de tono duro en el banco central seguramente respaldarán al real brasileño. Pero son los políticos quienes tienen la clave para convertir eso en un repunte a largo plazo.

“El movimiento de las tasas en diferentes direcciones podría no ser suficiente en sí”, dijo Brendan McKenna, estratega de divisas de Wells Fargo en Nueva York. “Brasil necesita apuntalar su posición fiscal y avanzar en la agenda de reformas para que el real cobre impulso a largo plazo”.

Después de un año de gastar en programas sociales debido a la pandemia, el dividido Congreso de Brasil necesita controlar el gasto y votar sobre reformas para incorporar prudencia fiscal en los presupuestos anuales. Sin eso, el real podría permanecer sin cambios independientemente de cuán fuertes sean los vientos de cola, dijo McKenna.

El índice Bloomberg Commodity ha repuntado más de 30% desde su mínimo de abril, elevando los términos de intercambio de Brasil —la relación entre precios de exportación e importación— a su máximo desde 2014. México, que exporta más productos manufacturados, evidenció que sus términos de intercambio empeoraron en 2020 por primera vez en cinco años.

Después de tocar un mínimo de 16 años a principios de noviembre, el real ha subido lentamente frente al peso. El par ahora cotiza cerca de su promedio móvil de 100 días y superarlo podría indicar que el real finalmente está saliendo adelante.

La moneda brasileña sigue siendo la más infravalorada de América Latina a pesar de su repunte desde finales de octubre, según Deutsche Bank AG. Con la aprobación de un nuevo presupuesto, la moneda podría acercarse a 4,5 por dólar el próximo trimestre, una ganancia de casi 15% con respecto a los niveles actuales, escribieron analistas de Deutsche Bank liderados por el economista en jefe Sebastian A. Brown en una nota el viernes pasado. El peso mexicano, por otro lado, podría tener apenas ganancias moderadas dado que las valoraciones son menos atractivas después de los avances recientes.

Además, la partida de Javier Guzmán —ampliamente considerado como el miembro de tono más duro de la junta del banco central de México— a principios del próximo año está llevando a los inversionistas a duplicar sus expectativas. La tasa clave es actualmente de 4,25%.

Por el contrario, el banco central de Brasil ha señalado que las tasas subirán el próximo año y más allá, con los precios de los mercados en más del doble de la tasa de referencia Selic de 2% en 2021.

La tasa de política de Brasil probablemente superará la de México en septiembre, según precios del mercado swap.

“La dinámica del carry podría revertirse el próximo año, pero esto probablemente sucederá en el segundo semestre de 2021”, dijo Ilya Gofshteyn, estratega de Standard Chartered en Nueva York. “Si bien esperamos que el banco central de Brasil comience a aumentar las tasas en el segundo semestre del próximo año, creemos que el ritmo de reducción será modesto”.

