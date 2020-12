Portaltic.-Microsoft y McAfee se unen en una coalición para combatir la amenaza creciente del ransomware

MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Cerca de 20 organizaciones del sector tecnológico, la ciberseguridad y la sociedad civil se han aliado en la denominada Ransomware Task Force (RTF) para combatir el riesgo creciente que suponen los ataques de tipo 'ransomware'.



El 'ransomware' es una de las principales amenazas para la ciberseguridad de usuarios y empresas en la actualidad. A través de un virus, encripta el equipo infectado y solicita un pago, generalmente en criptomonedas, aunque no garantiza la recuperación de los archivos.



RTF hace para "hacer frente a este tipo de ciberdelito cada vez más prevalente y destructivo", como recoge el comunicado compartido por Institute for Security and Technology, uno de los 19 miembros iniciales de esta coalición, que incluye también a Microsoft y McAfee.



"Este crimen trasciende sectores y requiere traer a todos los actores afectados a la mesa para sintetizar un marco claro de soluciones viables", asegura el comunicado. En este sentido, la coalición "evaluará las soluciones existentes en los distintos niveles de la cadena de eliminación del 'ransomware', identificará las brechas en la aplicación de la solución y creará una hoja de ruta de objetivos concretos e hitos procesables para los decisores de alto nivel".



La formación de RTF se ha anunciado este lunes y a principios de 2021 estará disponible una página web.