Portaltic.-Cyberpunk 2077 no tiene versión móvil: atento a esta estafa para Android que instala ransomware

20/08/2019 Cyberpunk 2077 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CYBERPUNK



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Cyberpunk 2077 es uno de los títulos más esperados de este año para PC y videoconsolas, y aunque puede jugarse en teléfonos móviles a través de servicios en la nube como Stadia, no existe una versión como tal, lo que no ha evitado que los ciberdelincuentes creen una 'app' falsa para engañar a los usuarios.



En tiendas digitales han aparecido aplicaciones móviles que aseguran ser el juego de CD Projekt Red, que se hacen pasar por una versión beta del juego, pero que en realidad es un 'ransomware' diseñado para Android que se camufla como Cyberpunk 2077.



La investigadora de Kaspersky Tatyana Shishkova ha identificado en esta 'app' falsa el 'ransomware' CoderWare, que se distribuye a través de tiendas que simulan ser Play Store de Google, como explica en su perfil de Twitter.



Shishkova indica que esta aplicación también incluye un algoritmo RC4 con la clave codificada, lo que permitiría recuperar los archivos encriptados sin tener que pagar en caso de que se haya descargado el 'malware'.



Cyberpunk 2077, anunciado en 2012, llegó el pasado 10 de diciembre a PS4, Xbox One, PC y Stadia tras numerosos retrasos, con un lanzamiento polémico, debido a los fallos en el desempeño para las consolas de Sony y Microsoft, que ha hecho que Sony lo retire de su tienda 'online' hasta nuevo aviso.