Portaltic.-Comprueba con estas 'apps' si te ha tocado la Lotería de Navidad 2020

16/12/2020 Lotería de Navidad POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Aunque estas Navidades no serán como las anteriores debido a la pandemia de la Covid-19 y las medidas que deben tomarse para evitar su propagación, este sábado se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un evento que tanto los niños de San Ildefonso de Madrid como aquellos que han comprado un décimo a lo largo del año esperan con el deseo de cantar 'El Gordo' o que su número sea el premiado.



Como cada 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso cantarán un total de 13 premios, desde 'El Gordo' (cuatro millones de euros a la serie) hasta los Quintos (60.000 euros a la serie) y las pedreas que recaerán en los números extraídos del bombo, que contiene 100.000 (del 00000 al 99.999).



La mayoría de las personas cuenta con más de un décimo y comprobar si alguno de los boletos ha sido premiado al ritmo que cantan los números los niños de San Ildefonso puede ser complicado.



Por esta razón, una de las mejores formas para comprobar si el número de tu boleto coincide con el cantado es a través de la web de Europa Press, aunque también existen varias aplicaciones para móviles que permiten hacerlo de forma rápida y sencilla.



En Portaltic hemos seleccionado las mejores aplicaciones, tanto para sistemas operativos Android como iOS, que te permitirán saber si eres uno de los afortunados a los que les ha tocado 'El Gordo' o cualquier otro premio de este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.



LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO



La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) cuenta con una aplicación oficial tanto para iOS como para Android que permite comprobar los resultados de la Lotería de Navidad.



Para poder utilizar esta aplicación los usuarios deben ser mayores de 18 años y registrarse en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado.



Los usuarios pueden acceder a esta aplicación a través de su DNI o correo electrónico y con una contraseña, así como acceder con la huella digital y Face ID, en caso de que sus dispositivos móviles cuenten con dicha función.



La aplicación de Loterías y Apuestas del Estado también permite realizar apuestas y comprobar los premios del Niño, Primitiva, Euromillones, La Quiniela y Bonoloto, entre otros.



TULOTERO



Con la aplicación TuLotero los usuarios pueden escanear con la cámara de su teléfono el número de la Lotería de Navidad para comprobar si el boleto ha sido premiado. Esta aplicación también puede emplearse para la lotería del Niño, la Quiniela, la Primitiva y EuroMillones, entre otros.



TuLotero incluye una herramienta con la que los usuarios pueden recibir notificaciones con los resultados y permite guardar los boletos y décimos de lotería en el teléfono móvil, así como comprarlos directamente desde la aplicación.



Esta 'app' está disponible tanto para iOS como para Android, aunque los usuarios de este último sistema operativo deben hacerse con la versión completa de la aplicación a través de la página web de TuLotero para poder comprar boletos desde la 'app', ya que Google no permite aplicaciones de lotería en su tienda Google Play.



LOTERÍA NAVIDAD 2020



A diferencia de las ya mencionadas, la aplicación Lotería Navidad 2020 está centrada completamente en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.



Esta aplicación permite que los usuarios sigan en directo el sorteo del 22 de diciembre, así como comprobar los décimos introduciendo el número y su importe y ver los números premiados.



Lotería Navidad 2020 está disponible para teléfonos con sistema operativo Android y utiliza como fuente de datos la API de El País.



SCANLOTERÍA



Para los usuarios con sistema operativo iOS también está la aplicación ScanLotería, que cuenta con un escáner de loterías integrado para escanear los números nada más comprarlos.



Además, esta aplicación permite a los usuarios comprar boletos y comprobar los resultados de la Lotería de Navidad, Lotería del Niño, Euromillones y Bonoloto, entre otros.



Con ScanLotería, los usuarios también pueden recibir notificaciones automáticas cuando se celebre un sorteo en el que estén participando.



LA BRUJA DE ORO



Junto con Doña Manolita, La Bruja de Oro es una de las administraciones de lotería más famosas de España y que más millones ha repartido durante años. Sin embargo, no todos los españoles pueden acercarse hasta el establecimiento catalán, que se encuentra en el municipio de Sort, en Lérida, para hacerse con un número de la Lotería de Navidad.



Por esta razón, ahora los usuarios pueden descargarse la aplicación La Bruja de Oro para comprar tanto boletos para la Lotería de Navidad como para otros sorteos.



Esta aplicación, que está disponible tanto en la App Store como en Google Play, permite también comprobar los resultados del boleto o del décimo de lotería directamente desde el teléfono.



EL ÁNFORA DE LA SUERTE



El Ánfora de la Suerte permite comprar décimos de la Lotería de Navidad y del Niño, así como de otros sorteos, y los números que se venden a través de la 'app' provienen de varias administraciones de Lotería, aunque principalmente de la Administración número 110 de Barcelona.



Para poder adquirir un número de la Lotería de Navidad, los usuarios deben elegir el boleto que más les guste, incluir sus datos personales y realizar el pago. Además, una vez adquieren el décimo, los usuarios pueden recibirlo en casa o recogerlo en el establecimiento. Esta aplicación está únicamente disponible para iOS.