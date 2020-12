Plácido Domingo y su mujer vuelven a casa por Navidad

17/12/2020 Plácido Domingo pasará las fiestas en España con su familia. El tenor regresa a nuestro país tras varios meses en el extranjero y desvela sus deseos para 2021 MADRID, 22 (CHANCE) Después de muchos meses fuera de España, Plácido Domingo vuelve a nuestro país para disfrutar en familia de la Navidad, muy bien acompañado por su mujer Marta Ornelas, uno de los mejores apoyos en su vida. Tras unos meses que han sido especialmente duros para el tenor debido a las denuncias que ha recibido por supuesto acoso por parte de varias mujeres, el tenor también ha sido víctima de esta terrible pandemia del Coronavirus en primera persona. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Volviendo a nuestro país para poder disfrutar de una Navidad que será especialmente atípica, Plácido mandó un mensaje de ánimo a todos los españoles que, como él, están pasando por un momento complicado debido a una pandemia que nos ha pillado a todos por sorpresa.



- CHANCE: Bienvenido don Plácido.



- PLÁCIDO: Felicidades.



- CH: Se queda a pasar la navidad me imagino.



- PLÁCIDO: Claro.



- CH: Contento de volver a su país natal.



- PLÁCIDO: Claro que sí, estupendo.



- CH: Ha pasado momentos difíciles, confesó que había pillado el Covid.



- PLÁCIDO: Claro que sí, pero gracias a Dios ya estamos muy bien.



- CH: Está usted excepcional.



- PLÁCIDO: Muchas gracias.



- CH: Una salud de hierro.



- PLÁCIDO: Esperamos que sí. Esperamos que el 21 venga mejor que el 20.



- CH: Eso con poco. Se quedarán solo en Navidad o cuando le tendremos de nuevo en el escenario.



- PLÁCIDO: Eso hay que esperar un poco, además hay que esperar la programación que venga más tarde.



- CH: Lo de volver a España definitivamente.



- PLÁCIDO: Hombre... nosotros no nos hemos ido nunca.



- CH: Pero como viaja usted tanto. Le ha pillado todo fuera.



- PLÁCIDO: Claro, andábamos en todas partes porque ha sido mi vida. Mi vida en los últimos 50 años.



- CH: Un mensaje de apoyo a los españoles.



- PLÁCIDO: Por supuesto, que es una época que no podíamos soñar ni pensar que íbamos a tener algo así tan tremendo. Vamos a ver ahora qué pasa porque ha durado mucho la pandemia, la verdad es que parecía algo de meses. Ya decían que iba a ser largo, nunca pensábamos que iba a ser tan largo, esperamos que todo vaya a mejor.



- CH: Contar con el apoyo de la familia.



- PLÁCIDO: Eso sí, estas fiestas de cualquier manera, aunque somos una familia muy grande, los voy a tener que ver poco a poco pero bueno. Hay que sacarle jugo a las horas que podamos estar con ellos.



- CH: Nos alegramos mucho de verle de nuevo.



- PLÁCIDO: Gracias.