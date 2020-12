Panamá prohíbe ingreso de personas procedentes de Reino Unido y Sudáfrica

Personal médico del ministerio de salud de Panamá (MINSA), manipula una prueba de hisopado nasal para detectar la covid-19 en un puesto médico en el distrito de San Miguelito en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 21 dic (EFE).- Las autoridades de Panamá prohibieron el ingreso al país de personas procedentes del Reino Unido y Sudáfrica, donde se han identificado dos nuevas cepas del coronavirus, informó el Gobierno.

"Debido a la nueva variante de #COVID19, el Centro de Operación Nacional decidió suspender a partir de las 11:59 p.m. de hoy, de manera temporal, el ingreso al país de quienes hayan permanecido o transitado por Reino Unido y la República de Sudáfrica en los últimos 20 días", indicó el Ministerio de la Presidencia.

Se prohíbe el ingreso de estas personas bien sea que lleguen por la vías aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, precisa la Resolución 1.390 del Ministerio de Salud (Minsa).

Los ciudadanos panameños o residentes en el país procedentes de Reino Unido y Sudáfrica que ingresen a Panamá "deben realizarse de manera obligatoria, a su llegada, una prueba PCR o antígeno".

"Indistintamente del resultado quedarán en cuarentena en un hotel-hospital, por el tiempo que determinen las autoridades sanitarias, a fin de comprobar que no están contagiados con la nueva cepa del SARS-CoV-2 (covid-19)", dice la resolución.

Ya países de Europa y varios de América, entre ellos El Salvador en Centroamérica, han limitado o prohibido la entrada de personas procedentes del Reino Unido a causa de la aparición de la nueva variante del coronavirus.

Este lunes La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.

También aclaró que la variante identificada en el Reino Unido no es la misma que la que se ha descubierto en Sudáfrica, y que la confusión se originó en el hecho de que las dos cepas se identificaron casi simultáneamente.

"Los virus mutan, es natural y hay que esperar esto", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, se acerca a los 215.000 contagios confirmados y las 3.600 defunciones en medio de fuerte repunte de la pandemia en el que se han registrado marcado por números inéditos de nuevos casos diarios, muertes y pruebas de diagnóstico.