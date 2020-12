Nueva cepa de coronavirus podría estar presente en EE.UU.: CDC

(Bloomberg) -- La nueva variante del coronavirus que se ha vuelto predominante en el Reino Unido en las últimas semanas podría estar presente en Estados Unidos sin haber sido detectada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

No se han encontrado casos de la nueva cepa en EE.UU., señalaron el martes los CDC en su sitio web. Pero la agencia dijo que se han hecho secuencias de los virus en solo unos 51.000 de los 17 millones de casos en el país.

Los viajes entre los países y la prevalencia de la cepa en el Reino Unido aumentan la posibilidad de que ya esté presente entre los estadounidenses, señalaron los CDC. Desde noviembre, la cepa ha representado cerca de 60% de los nuevos casos de coronavirus en Londres, según los CDC.

Los científicos están trabajando para determinar si la cepa es más contagiosa, indicó la agencia, y si las vacunas actualmente autorizadas de Moderna Inc. y Pfizer Inc. y BioNTech SE protegerán a las personas contra ella.

La preocupación de que la nueva variante pueda acelerar el contagio y aumentar la carga a la que se enfrentan los sistemas salud llevó al Reino Unido a endurecer sus medidas de confinamiento. Muchos países de Europa también han cerrado sus fronteras a los viajeros que llegan desde el Reino Unido.

Sin embargo, EE.UU. sigue abierto a viajeros provenientes de Gran Bretaña.

La posibilidad de que una nueva cepa pueda eludir las vacunas hizo que las acciones de Pfizer, Moderna y otros fabricantes de medicamentos cayeran el martes, y provocó preocupación de que las nuevas cuarentenas para contener la mutación puedan frenar la recuperación global y presionar a los mercados bursátiles de manera más amplia.

Sin embargo, no está claro si las características físicas de la nueva variante han llevado a esa prevalencia, o si es un subproducto de las interacciones de las personas en Londres.

El coronavirus muta regularmente, dijeron los CDC, y adquieren aproximadamente una nueva mutación en su genoma cada dos semanas.

La agencia dijo que entre las posibles consecuencias de un cambio en la estructura del virus se cuenta la capacidad de propagarse más rápidamente, causar cuadros más leves o más graves de la enfermedad, evadir las pruebas de detección, tener menos probabilidades de ser tratado con medicamentos existentes y eludir vacunas.

Esta última es la posibilidad más preocupante, dijo la agencia.

El lunes, en una entrevista con Bloomberg News, el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, dijo que espera su vacuna sea eficaz contra la cepa, a pesar de las mutaciones en la proteína espiga a la que apuntan las vacunas. Moncef Slaoui, jefe del programa estadounidense de vacunas Operación Warp Speed, también dijo el lunes que espera que las vacunas actuales brinden protección.

