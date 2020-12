Moreno: Si el pueblo ecuatoriano quiere involucionar es su decisión soberana

En la imagen el presidente de Ecuador Lenín Moreno. EFE/JOSÉ JACOMÉ/Archivo

Quito, 21 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, expresó su deseo de que el país continúe por la senda democrática, de respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión, y advirtió que si quiere volver atrás será su "decisión soberana".

"Si el pueblo ecuatoriano quiere involucionar, pues ya es su decisión soberana", manifestó el mandatario ecuatoriano en un foro virtual organizado por el medio español ABC y titulado España-Ecuador, en el que compartió participación con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

En este contexto fue interpelado acerca de si vislumbra para su país una vuelta a las corrientes bolivarianas dado que en febrero los ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y los miembros del Parlamento.

Al respecto, Moreno dijo que su esperanza y "deseo de todos los ecuatorianos" es "que no haya un regreso al pasado, sin embargo, la decisión, lo vuelvo a decir, es del pueblo ecuatoriano".

Apostilló que su expectativa es la de "que sigamos caminando en el sendero de la institucionalidad, en el sendero de la democracia, del respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión".

Ecuador acudirá a la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas el 7 de febrero, aunque Moreno no se presenta a la reelección y las opciones con mayores posibilidades parecen ser el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el centroderechista Guillermo Lasso.

SEGUIR TRABAJANDO

El jefe de Estado manifestó que aún no da por cerrado su mandato, que expira el 24 de mayo del próximo año, y que hasta entonces seguirá "echándole un último impulso" para continuar con la recuperación económica del país, que se ha visto truncada por la pandemia, así como la generación de empleo, que recordó, es la principal preocupación de los ecuatorianos.

Al hilo de esta inquietud refirió que durante la crisis sanitaria se perdieron en la nación suramericana un millón de puestos de trabajo, de los que se han recuperado poco más de 500.000, aunque manifestó su esperanza de poder alcanzar la totalidad hasta el final de su Gobierno.

Moreno, que ganó en 2017 como candidato del correísmo -con el que rompió meses después de asumir el cargo-, pidió este lunes que en las próximas elecciones "primen las propuestas", más que "las confrontaciones personales".

Sin mencionar directamente a ningún candidato, dijo que las protestas que vivió el país en octubre del año pasado estuvieron "azuzadas por aquellos que tratan de romper la democracia, de quebrar el régimen constituido que ha sido elegido por el pueblo de manera directa, y ellos también están participando en este momento en la lid electoral".

"Esperemos que el pueblo ecuatoriano tenga la última palabra", remachó.

PLAN PARA LATINOAMÉRICA

Por su parte, el expresidente socialista español Zapatero abogó por la unión de los pueblos latinoamericanos, especialmente en momentos en los que se vive "una crisis no política, que debería dar lugar a la mayor capacidad de consensos".

"Optaría por recuperar algún proceso de amplio consenso de integración latinoamericana", sugirió el expresidente del Gobierno español, quien consideró además que se debería articular un plan de reconstrucción para la región, liderado por la ONU y otros organismos multilaterales.

Respecto a la situación en Venezuela, que Moreno calificó de "crisis multidimensional" que ha llevado a cerca de medio millón de venezolanos a radicarse en Ecuador, Zapatero defendió una salida dialogada.

"Creo que debemos todos aproximarnos a Venezuela con ese espíritu de solidaridad. Está atravesando una crisis económica, política, que solo tendrá una salida a través de un diálogo y una negociación política", zanjó al señalar que "otras salidas no funcionan".