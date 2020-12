México recibirá mañana las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra covid

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, participa durante una rueda de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, de Ciudad de México. EFE/José Méndez/Archivo

México, 22 dic (EFE).- México recibirá el miércoles las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19 encargada a la farmacéutica Pfizer, informó este martes el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aunque no detalló cuándo comenzará la vacunación.

"Lo que nos están confirmando es que ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer este primer envío a México. Llega mañana. Mañana en la mañana ya está aquí en México", informó el canciller, quien interrumpió la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar la noticia.

Ebrard explicó que entre este miércoles y el último día de enero México recibirá 1.417.659 dosis de los 34,4 millones de dosis encargadas a Pfizer.

México fue uno de los primeros países del mundo en autorizar el pasado 11 de diciembre el uso de la vacuna de Pfizer, pero hasta ahora se desconocía cuándo iban a llegar las primeras dosis.

Ebrard explicó que el primer lote de vacunas que llegará mañana servirá para "calibrar" el plan de vacunación y que "esté todo preparado" cuando comience a aplicarse la vacuna a la población, evento para el que todavía no hay fecha.

"Empezando mañana, el siguiente embarque será el próximo martes y así sucesivamente cada semana se irá informando por parte de las autoridades de salud de cómo se aplicará y cuáles serán los procedimientos", dijo el canciller, encargado del Gobierno para la adquisición de vacunas en el exterior.

El Gobierno prevé comenzar a vacunar al personal sanitario de Ciudad de México y del norteño estado de Coahuila antes de finalizar el año, y durante 2021 y 2022 está previsto vacunar al resto de la población según edades y enfermedades crónicas.

"Es buena la noticia y se va ampliar en el transcurso del día", expresó López Obrador tras el anuncio de Ebrard de la llegada de las dosis.

Además del fármaco de Pfizer, México ha prometido hasta ahora 77,4 millones de dosis de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino y 34,4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con 1.325.915 contagios y 118.598 fallecidos, México es el cuarto país del mundo con más decesos por la pandemia y su capital tiene los hospitales al borde de la saturación.

El Gobierno de México descartó este martes suspender los vuelos provenientes de Reino Unido porque considera que la nueva variante de coronavirus detectada ya debe estar propagada por "muchos países" y porque no representa "una amenaza adicional" a la salud pública.