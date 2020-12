México alista vacunación con primera entrega de Pfizer

(Bloomberg) -- El miércoles, México recibirá un lote inicial de la vacuna covid-19 de Pfizer Inc., lo que pondrá al país en una carrera cuerpo a cuerpo con Chile para convertirse en la primera nación latinoamericana en aplicar el tratamiento que puede salvar vidas.

Pfizer enviará más de 1,4 millones de vacunas a México a finales de enero, dijo el martes el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia de prensa diaria del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México.

La entrega de la vacuna se produce después de que Ciudad de México cerró todas las actividades no esenciales debido a un aumento en los casos de coronavirus. México ha registrado 40% más muertes de lo esperado este año, incluidos aquellos que fallecieron porque no pudieron obtener tratamiento en hospitales con capacidad desbordada, según un informe del Gobierno publicado este mes.

En Chile, donde el Gobierno ha obtenido contratos para inocular dos veces a toda su población, se espera que la vacuna llegue esta semana, dijo el presidente, Sebastián Piñera. Mientras tanto, Brasil, tiene todavía que alcanzar un acuerdo con Pfizer para aplicar su vacuna en el país más grande de la región.

Sao Paulo, la ciudad brasileña más poblada y próspera, comenzará a vacunar a sus 46 millones de habitantes el 25 de enero con dosis de CoronaVac, desarrollada por China.

Nota Original:Mexico Close to Start Vaccination With Delivery of Pfizer Shot

©2020 Bloomberg L.P.