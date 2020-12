Mercosur.- Unidas Podemos pide al Gobierno que estudie el impacto del Tratado UE-Mercosur

06/11/2020 El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez. POLITICA UP



Unidas Podemos ha registrado este martes una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament en la que pide al Gobierno que realice un estudio independiente de impacto ambiental, económico y social sobre las consecuencias del Tratado de Asociación UE-Mercosur en la agricultura y la ganadería, otros sectores económicos, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el bienestar animal en España y desglosado por comunidades autónomas.



En una nota de prensa, el diputado de la formación e impulsor de la iniciativa, Pablo Jiménez, ha destacado que el acuerdo UE-Mercosur "persigue liberalizar el comercio" entre ambos bloques, "favoreciendo fundamentalmente a las grandes multinacionales de ambos lados".



Así, ha recalcado que la reducción de los aranceles comerciales afectaría, en caso de ponerse en marcha, al 91% de los productos intercambiados, "incluyendo la industria agropecuaria, automovilística, química, farmacéutica, textil y el sector servicios".



Jiménez, además, ha señalado que teniendo en cuenta las distintas regulaciones sociales y ambientales de ambas partes, este acuerdo supondrá "una profundización en la crisis climática por el aumento de gases de efecto invernadero y aumento de la deforestación del Amazonas".



También, ha dicho que "habrá riesgos para la salud de la población por la aceptación de facto de estándares sanitarios y fitosanitarios que no respetan el principio de precaución europeo", así como un aumento de la agroindustria en detrimento de las explotaciones agrícolas familiares y la ganadería extensiva, "que es parte importante de la supervivencia de zonas rurales y de la conservación del paisaje".



El diputado ha destacado que los incentivos comerciales a la producción agrícola "afectarán a la biodiversidad, ya que supondrán la destrucción de hábitats para convertirlos en pastos y tierras de cultivo, e incrementarán el uso de pesticidas tóxicos".



Con esta iniciativa, la formación reclama que el Ejecutivo informe al Congreso de los Diputados con urgencia sobre el contenido de las revisiones técnicas y legales a las que está siendo sometido el Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur.



Asimismo, ha solicitado que evalúe, a la luz del estudio de impacto ambiental encargado por el Gobierno francés a una comisión independiente, "la coherencia" del acuerdo UE-Mercosur con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y los compromisos climáticos y medioambientales del Ejecutivo y de la Unión Europea, así como con los objetivos del Pacto Verde presentado por la Comisión Europea en 2019.



En este sentido, Unidas Podemos ha pedido al Gobierno que se comprometa a consultar al conjunto de comunidades autónomas respecto de su posición sobre el acuerdo UE-Mercosur y que no autorice --en el marco del Consejo de la Unión Europea-- la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, en el caso de que las disposiciones mencionadas no se cumplan.