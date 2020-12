Mañana darán la sentencia en el juicio al abogado señalado por el atentado a la AMIA

Fotografía tomada en agosto de 2015 en la que se registró al abogado Carlos Alberto Telleldín (i), acusado por presunto encubrimiento del atentado en 1994 contra la mutualista judía AMIA en Buenos Aires (Argentina). EFE/David Fernández/Archivo

Buenos Aires, 22 dic (EFE).- Un tribunal de Argentina dictará sentencia este miércoles en el juicio oral que se le sigue al abogado Carlos Telleldín, un excomerciante de automóviles presuntamente implicado en el atentado perpetrado en 1994 contra la mutualista judía AMIA, de Buenos Aires.

Previamente a que el Tribunal Oral Federal 3 dé a conocer su veredicto, Telleldín tendrá la posibilidad de decir sus últimas palabras en el juicio, que se inició en mayo de 2019.

En el proceso, tanto la Fiscalía como la querella que representa a los familiares de las víctimas han solicitado que Telleldín, único acusado en este proceso, sea sentenciado a la pena de prisión perpetua.

En tanto, la querella que representa a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, brazo político de la colectividad judía local) reclamaron una pena de 20 años de cárcel.

Por su parte, la defensora oficial del acusado, Verónica Carzoglio, solicitó al tribunal integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Canero la absolución de Telleldín y la nulidad de la causa.

Telleldín, de 59 años, ya fue juzgado como presunto partícipe necesario del atentado contra la sede de la AMIA por haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic que, de acuerdo con la investigación judicial, fue utilizada como cochebomba el 18 de julio de 1994 para volar la mutualista judía.

En ese juicio, que concluyó en 2004, Telleldín resultó absuelto, al igual que cinco expolicías bonaerenses que habían sido procesados y detenidos como presuntos integrantes de la "conexión local" del ataque terrorista.

En ese momento, el tribunal anuló toda la investigación que había llevado adelante el juez de instrucción Juan José Galeano tras determinar que se habían cometido ilícitos que invalidaban la causa, entre ellos, el presunto pago de 400.000 dólares a Telleldín para que involucrara a los policías como las personas a las que supuestamente había entregado la camioneta días antes del atentado.

Tras ser absuelto, Telleldín, que al momento del atentado se dedicada a la venta de autos usados, recobró la libertad luego de casi una década de estar detenido, tiempo en el que estudió desde la cárcel y se recibió como abogado.

El veredicto de 2004 fue revocado parcialmente cinco años después por la Corte Suprema de Justicia.

Tras el fallo del Supremo, el nuevo juez a cargo de la causa por el ataque a la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, retomó la investigación y envío nuevamente a Telleldín a juicio oral.

Tanto la Fiscalía como los familiares de las víctimas acusan a Telleldín de haber entregado a la camioneta sabiendo que iba a ser usada para un atentado.

En tanto, la defensa de Telleldín argumenta que el abogado debe ser absuelto porque ya fue juzgado y porque además la causa está prescrita ya que, a su entender, el ataque, pese a ser "aberrante", no es un delito de lesa humanidad que no prescribe.

Además, la defensa alega que no se ha probado la utilización de la camioneta como cochebomba en el acto terrorista, que permanece impune.

La comunidad judía de Argentina atribuye a exaltos cargos del Gobierno iraní y al grupo chií Hizbulá la planificación del ataque, aunque la falta de colaboración del país persa ha impedido hasta ahora la extradición a Buenos Aires de los sospechosos de cometer el atentado, el mayor perpetrado en suelo argentino y que dejó 85 muertos.