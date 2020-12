Malí.- El Constitucional de Malí falla contra varios artículos del documento que regula el Parlamento de transición

28/09/2020 Moctar Ouane, nuevo primer ministro de Malí POLITICA MALÍ INTERNACIONAL GOBIERNO DE MALÍ



El Tribunal de Constitucional de Malí ha fallado contra varios de los artículos del documento que regula las funciones del Parlamento de transición y ha reclamado que los mismos sean puestos en línea con la Constitución del país africano.



El tribunal ha señalado que los artículos 2, 9.3 y 94 del Reglamento Interior del Consejo Nacional de Transición son "contrarios a la Constitución y a la 'hoja de ruta' de transición", antes de incidir en que el resto de puntos son "conformes" a ambos documentos.



El documento recoge en su artículo 2 que "los miembros del CNT portan el título de diputado de transición", mientras que el Constitucional ha incidido en que esto no debería ser así, dado que son elegidos de forma directa por el presidente de transición, Bah Ndaw, y no a través de una votación.



Asimismo, ha señalado que el artículo 9.3, que contempla que "los cuestores son nombrados por decreto por el Consejo de Ministros entre los miembros del CNT y a propuesta del presidente, supone una injerencia del Ejecutivo en la gestión interna del Legislativo".



Por último, se ha pronunciado contra el contenido del artículo 94, que contempla que "el CNT estará en pie hasta la puesta en marcha de una Asamblea Nacional tras unas elecciones", lo que contradice el periodo de transición de 18 meses desde la toma de posesión de Ndaw contemplado por la 'hoja de ruta' pactada.



La formación del CNT, dominado por militares, ha desencadenado críticas por parte de diversos grupos y partidos del país, entre ellos el Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), que estuvo detrás de las masivas manifestaciones contra Ibrahim Boubacar Keita previas al golpe de Estado del 18 de agosto.



El comité estratégico del M5-RFP denunció la composición del CNT y criticó la "militarización de las instituciones" y la "negligencia hacia los partidos y movimientos políticos", tras quedar al margen del Gobierno de unidad y no participar en la aprobación de la 'hoja de ruta' para la transición.



Ndaw fue nombrado para el cargo el 21 de septiembre por parte de la junta militar surgida de la asonada, cuyo nombre oficial era Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), mientras que el líder de la misma, Assimi Goita, fue nombrado vicepresidente.



Posteriormente, Moctar Ouane fue nombrado primer ministro, tras lo que se desveló un Ejecutivo de transición con militares en las principales carteras, lo que ya provocó críticas por parte del M5-RFP.



"INTENTO DE DESESTABILIZACIÓN"



Por otra parte, las autoridades malienses han detenido durante los últimos días a tres personas por su presunto papel en un "intento de desestabilización", entre ellos el presentador de radio Mohammed Youssouf Bathily, conocido como 'Ras Bath'.



El periodista, que trabaja para la emisora Renoveau FM y es hijo del exministro Mohamed Alí Bathily, ha sido detenido junto a Robert Diop y Souhahebou Coulibaly, director de una agencia pública que gestiona un fondo de telecomunicaciones.



Las detenciones tuvieron lugar durante la jornada del lunes y fuentes internacionales dedicadas a asuntos de Derechos Humanos han apuntado en declaraciones a la emisora Radio France Internationale que se trata de "arrestos extrajudiciales".



Por su parte, fuentes militares citadas por el diario 'Nord Sud Journal' han apuntado que el "proyecto de desestabilización" estaría encabezado por altos cargos del antiguo Gobierno de Keita, entre ellos el ex primer ministro Boubou Cissé, si bien las autoridades no se han pronunciado oficialmente por el momento sobre lo sucedido.