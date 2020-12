Mahi y Rafa se hacen con "La casa fuerte" tras un trepidante duelo final con Samira y Pavón

22/12/2020 Mahi y Rafa se han hecho con la caja fuerte con los 18.500 euros EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MEDIASET



MADRID, 22 (CHANCE)



Después de varias semanas de juegos, risas, peleas, lloros, sexo y muchas confesiones, "La casa fuerte 2" ha llegado a su fin. Poco más de siete semanas de concurso que echaba el telón con una reñida y emocionante final en la que cuatro parejas lucharon por hacerse con el maletín. Marta Peñate y Albert, Antonio Pavón y Samira, Mahi Masegosa y Rafa y Aurah Ruiz y Tony Spina han sido los aspirantes al premio de 18.500 euros que, cumpliendo con todas las quinielas, se llevaron la diseñadora de moda y su atractivo novio.



Sí, Mahi, ya toda una experta en esto de los realities - después de saltar a la fama en "Maestros de la costura" y consolidarse en "Supervivientes" con su salero y desparpajo - y Rafa, con quien lleva varios años de relación, se han hecho con la victoria frente a Samira y Antonio Pavón, segundos finalistas, en una trepidante final en la que nada parecía seguro.



Mucho sentido del humor, amor del bueno y no dejarse pisotear por nadie han valido a la diseñadora y a su novio el cariño de un público entregado que ha acabado premiando a la pareja granadina por delante del torero y la argentina, protagonistas en los últimos días tras haber protagonizado un tórrido encuentro en la ducha pese a que Pavón tiene pareja fuera.



Lara Álvarez, muy emocionada, sorprendía con un discurso deseando suerte a los cuatro: "Tengo el corazón en la boca. Tengo que agradecer a todos los concursantes que han pasado por "La casa fuerte 2" pero ya me refiero a vosotros, Mahi, Rafa, Samira, Pavón. No sabéis lo feliz que me siento de que estéis en la final, porque gane quien gane os lo merecéis. Por compartir con nosotros risas, discusiones, por abriros en canal, por habernos emocionado, por hacernos soltar alguna lagrimita. Gane quien gane espero que sean lágrimas de felicidad y que lo disfrutéis como nos lo habéis hecho disfrutar a nosotros".



Unas palabras que han emocionado a Rafa que, minutos antes de proclamarse ganador del reality, agradecía a su chica, Mahi, el haberle embarcado en esta loca aventura. "Estoy muy agradecido. Nunca esperé llegar aquí, nunca pensé que pudiese estar aquí y estoy muy agradecido de haber compartido este camino con Mahi, que es la mejor maestra", ha confesado.



Pletóricos y muy emocionados, la pareja desvelaba nada más hacerse con el maletín de 18.500 euros qué harían con el premio. Mahi - con sus inseparables pelucas - desea alquilar un local para poder cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la moda, mientras que Rafa, por su parte, usará el dinero para poder terminar sus estudios de derecho.



Samira y Pavón, felices tras haber quedado en segundo lugar, han confesado que "La casa fuerte" había sido una "experiencia maravillosa" - en palabras de la extronista - mientras que el torero ha mostrado su emoción por haber llegado hasta el final "y más con esta pareja". Una final de la que al principio de la noche se despedían Marta Peñate y Albert - cuartos clasificados - y poco después Aurah Ruiz y Tony Spina que, pese a entrar al reality más tarde que el resto de sus compañeros, consiguieron ganarse el cariño del público.