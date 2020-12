LISTA DEPORTES

FÚTBOL

FIFA-BLATTER

GINEBRA — La FIFA presenta una querella criminal contra su expresidente Joseph Blatter sobre las finanzas de su museo del fútbol en Zúrich. El organismo rector de fútbol mundial dijo el martes que sospecha “mala gestión criminal por la antigua gerencia de la FIFA y las compañías nombradas por ésta” para trabajar en el museo — considerado un proyecto favorito de Blatter — en un edificio renovado y alquilado en el centro de la ciudad. Por Graham Dunbar. 410 palabras. Con foto. ENVIADO.

ESPAÑA-LIGA

MADRID — Mario Hermoso y Marcos Llorente hacen los tantos con los que el Atlético de Madrid se impone 2-0 en su visita a la Real Sociedad. Los colchoneros llegaron a 32 puntos, con dos duelos pendientes para mandar en la clasificación con tres puntos más que el Real Madrid, que juega su partido por la 15ta jornada el miércoles contra Granada. 540 palabras. ENVIADO.

MILAN-RENACER

MILAN — Mucho ha cambiado para Ivan Gazidis desde que se mudó de Londres a Milán. “Es ridículo”, dijo el director ejecutivo del Milan en una entrevista con The Associated Press. “Uno se siente totalmente superado, especialmente or las leyendas del Milan. Son muy bien parecidos y elegantes”. Igual que el revivido equipo en la cancha. Por Rob Harris. 400 palabras. Con foto. ENVIADO,

BOURNEMOUTH-LERMA

LONDRES — El mediocampista colombiano Jefferson Lerma del club inglés Bournemouth es acusado de morder a un rival durante un partido de la segunda división contra Sheffield Wednesday, dice la asociación de fútbol (FA) . ournemouth dijo que Lerma, de 26 años, “niega rotundamente la acusación en su contra”. 80 palabras. ENVIADO.

DEP-FUT INGLATERRA — Manchester Cuty y Arsenal se enfrentan en cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa. 400 palabras. EN PREPARACIÓN.

NAPOLI-APELACIÓN

MILÁN — Napoli gana una apelación contra su derrota de 3-0 por no presentación ante Juventus en la Serie A y el encuentro será reprogramado y la penalización de puntos será revocada. Napoli había perdido apelaciones previas y llevó el asunto ante Comité Olímpico de Italia, que falló en favor del club el martes. El fallo significa que Napoli subió del quinto al tercer puesto, mientras que Juventus cae al cuarto al perder los puntos que había recibido. 280 palabras. Con foto. ENVIADO.

OLÍMPICAS

TOKIO 2020-PRESUPUESTO

TOKIO — El costo oficial de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha aumentado 22%, dice el comité organizador al dar a conocer su nuevo presupuesto. En una conferencia de prensa en la internet, los organizadores dijeron que los juegos costarán 15.400 millones de dólares. Eso representa un alza respecto a los 12.600 millones en el presupuesto del año pasado. Por Stephen Wade. 415 palabras. Con foto. ENVIADO.

BALONCESTO

CORONAVIRUS-NBA-SILVER

SIN PROCEDENCIA — La NBA encontró la forma de terminar la temporada pasada en medio de la pandemia. Adam Silver no ve por que esto no puede volver a ser cierto esta temporada. El comisionado de la NBA confía que los protocolos de salud y seguridad de la liga permitirá que los equipos terminen con el calendario de 72 partidos de temporada regular Tim Reynolds. 360 palabras. Con foto. ENVIADO.

GENERALES

2020-MOMENTOS MEMORABLES

NUEVA YORK — La pandemia de coronavirus provocó caos en el mundo del deporte, pero no todas fueron malas noticias en 2020. Rafael Nadal y Lewis Hamilton alcanzaron récords. Sequías de títulos que llegaron a su fin en Liverpool, Los Ángeles y Kansas City. Pero también la tristeza y conmoción causada por las muertes de Diego Maradona y Kobe Bryant, dos leyendas en el fútbol y el básquetbol. 1490 palanras. Con foto. ENVIADO.

__

Si tienen alguna pregunta sobre los despachos enviados o pedidos de cobertura de alguna noticia, pueden llamar al (212) 621-1645 o escribirnos a deportes@ap.org. Para consultas sobre fotografías favor comunicarse al teléfono (5255) 3300-7640 o al correo electrónico latamphotodesk@ap.org