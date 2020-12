La sonrisa de Ángel Villamor cuando le preguntamos por su supuesta relación con Paloma Cuevas

04/06/2014 Ángel Villamor ha sido señalado como el nuevo amor de Paloma Cuevas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



El pasado fin de semana, el programa "Viva la vida" desvelaba que Paloma Cuevas podría estar iniciando una ilusionante relación tras su separación de Enrique Ponce a comienzos de año. Pese a no dar nombres del afortunado que habría devuelto la sonrisa a la empresaria, las pistas eran claras. Con buena planta, una edad comprendida entre los 40 y los 50, el mejor en su profesión y relacionado con la familia Real. Rápidamente, el nombre de Ángel Villamor, traumatólogo encargado de operar al Rey Juan Carlos - además de a los deportistas más importantes de nuestro país - corría como la pólvora, señalándole como el nuevo amigo entrañable de la valenciana.



Paloma no tardaba en desmetir esta supuesta relación a la revista "Hola", asegurando que es una especulación sin sentido, y que su verdadera nueva ilusión es la colección que prepara desde hace meses con Rosa Clará, y en la que está completamente volcada. Sin embargo, el doctor Villamor no puede evitar sonreír cuando le preguntamos por su especial amistad con la ex de Enrique Ponce, asegurando que "me hace gracia esto que hacéis" y dejando claro que no va a hablar de los rumores que han surgido en los últimos días.







- CHANCE: Te queríamos preguntar por los rumores de tu posible relación con Paloma Cuevas.



- ÁNGEL VILLAMOR: Es que tengo una reunión y voy muy apurado.



- CH: ¿Estás feliz, ilusionado? Sabemos que la conoces porque sois del mismo círculo de amigos.



- ÁNGEL VILLAMOR: Yo es que tengo una reunión.



- CH: ¿Lo quieres desmentir o afirmarlo?



- ÁNGEL VILLAMOR: Perdonarme.



- CH: No desmientes nada. Si es así nos alegramos muchísimo, como es Paloma. Qué relación mantienes con ella. Esa sonrisa te delata.



- ÁNGEL VILLAMOR: No, me hace gracia todo esto que hacéis. Perdonarme.



- CH: Qué relación tienes ahora mismo con Enrique Ponce. Había sido tu paciente.



- ÁNGEL VILLAMOR: Sé que estáis trabajando con el frío y todo, pero perdonarme que no conteste nada.



- CH: Por qué no lo desmientes o lo confirma para que quede todo claro.



- ÁNGEL VILLAMOR: Disculparme.



- CH: Está feliz, está bien.