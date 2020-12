La respuesta de Arantxa de Benito a la polémica fiesta de cumpleaños de su hija Zayra

13/02/2019 Arantxa de Benito, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Arantxa de Benito ha reaparecido, muy seria y sin mucho que decir, después de que su hija Zayra, de 20 años, se haya convertido en la protagonista de la crónica social en los últimos días. Y no precisamente por haber realizado algo digno de mención, sino por celebrar su cumpleaños con una multitudinaria fiesta en la que se incumplieron un buen número de las medidas restrictivas para frenar el avance del Covid. Así, y como desvelaron diferentes vídeos subidos a redes sociales, la joven celebró por todo lo alto su día reuniendo a un gran número de personas que, además de no llevar mascarilla ni respetar el distanciamiento social, tampoco cumplieron con el toque de queda imperante en la Comunidad de Madrid.



Arrepentida, y entonando el mea culpa, Zayra no ha tardado en pedir perdón y en confesar que sus padres la apoyan en esta polémica de la que se ha convertido en involuntaria protagonista.



Hemos preguntado a Arantxa, pero la comunicadora, suponemos que avergonzada por el comportamiento de su hija en medio de una pandemia que se ha cobrado miles y miles de vidas, ha guardado un tenso silencio. La madrileña, que normalmente atiende a la prensa con educación, ha preferido hablar por teléfono en vez de confesar qué le parece la fiesta de Zayra y si ella sabía algo al respecto.



Muy seria, la ex de Guti ha evitado comentar si apoya a su hija en esta polémica y también ha declinado salir en su defensa cuando se ha convertido en centro de todas las críticas. ¡Dale al play y no te pierdas la reacción de Arantxa!